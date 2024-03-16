Реакция Хави на жеребьевку 1/4 финала ЛЧ – «Барселоне» достался «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о результатах жеребьевки четвертьфинальной и полуфинальной стадий Лиги чемпионов.

Каталонцам в 1/4 финала достался «ПСЖ».

Матчи между этими командами пройдут 10 и 16 апреля.

Победитель этой пары сыграет с «Атлетико» или «Боруссией Д».

«ПСЖ» – один из самых сложных соперников, с которыми мы могли встретиться. Я очень хорошо знаю Луиса Энрике, его штаб и часть состава.

У нас есть надежда на хороший четвертьфинал. Пришло время помечтать и показать, что мы можем конкурировать с одной из лучших команд Европы», – заявил Хави.