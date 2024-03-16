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    • Реакция Хави на жеребьевку 1/4 финала ЛЧ – «Барселоне» достался «ПСЖ»

    Реакция Хави на жеребьевку 1/4 финала ЛЧ – «Барселоне» достался «ПСЖ»

    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о результатах жеребьевки четвертьфинальной и полуфинальной стадий Лиги чемпионов.

    • Каталонцам в 1/4 финала достался «ПСЖ».
    • Матчи между этими командами пройдут 10 и 16 апреля.
    • Победитель этой пары сыграет с «Атлетико» или «Боруссией Д».

    «ПСЖ» – один из самых сложных соперников, с которыми мы могли встретиться. Я очень хорошо знаю Луиса Энрике, его штаб и часть состава.

    У нас есть надежда на хороший четвертьфинал. Пришло время помечтать и показать, что мы можем конкурировать с одной из лучших команд Европы», – заявил Хави.

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    Источник: Sport.es

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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
    1710596558
    Что будем делать, мечтать или конкурировать?... )
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