Реакция Хави на жеребьевку 1/4 финала ЛЧ – «Барселоне» достался «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о результатах жеребьевки четвертьфинальной и полуфинальной стадий Лиги чемпионов.
- Каталонцам в 1/4 финала достался «ПСЖ».
- Матчи между этими командами пройдут 10 и 16 апреля.
- Победитель этой пары сыграет с «Атлетико» или «Боруссией Д».
«ПСЖ» – один из самых сложных соперников, с которыми мы могли встретиться. Я очень хорошо знаю Луиса Энрике, его штаб и часть состава.
У нас есть надежда на хороший четвертьфинал. Пришло время помечтать и показать, что мы можем конкурировать с одной из лучших команд Европы», – заявил Хави.