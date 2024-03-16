Гинер предлагал арбитру поспорить на миллион из-за удаления в матче ЦСКА

Бывший судья РПЛ Сергей Лапочкин рассказал о предложении от президента ЦСКА Евгения Гинера.

– У тебя было такое, что приходил босс какого-то клуба и начинал устраивать этот «цирк с конями»?

– Было. С «конями», вот именно (смеется). Один раз такой неприятный разговор был – Леннорыч предлагал на миллион долларов поспорить. Я начал считать, есть ли у меня миллион, в итоге не насчитал.

– Что это за спор был?

– Была игра ЦСКА – «Оренбург», и я удалил Марио Фернандеса. Леннорыч был недоволен и предлагал: «Давай отправим в УЕФА момент. Если они скажут, что ты прав, то с меня миллион, если нет – то с тебя миллион».

Но в итоге в УЕФА отправили что-то другое, и меня забанили.