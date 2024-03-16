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    • Гинер предлагал арбитру поспорить на миллион из-за удаления в матче ЦСКА

    Гинер предлагал арбитру поспорить на миллион из-за удаления в матче ЦСКА

    Бывший судья РПЛ Сергей Лапочкин рассказал о предложении от президента ЦСКА Евгения Гинера.

    – У тебя было такое, что приходил босс какого-то клуба и начинал устраивать этот «цирк с конями»?

    – Было. С «конями», вот именно (смеется). Один раз такой неприятный разговор был – Леннорыч предлагал на миллион долларов поспорить. Я начал считать, есть ли у меня миллион, в итоге не насчитал.

    – Что это за спор был?

    – Была игра ЦСКА – «Оренбург», и я удалил Марио Фернандеса. Леннорыч был недоволен и предлагал: «Давай отправим в УЕФА момент. Если они скажут, что ты прав, то с меня миллион, если нет – то с тебя миллион».

    Но в итоге в УЕФА отправили что-то другое, и меня забанили.

    • Лапочкина в июне 2021 года отстранили от футбольной деятельности на 10 лет.
    • Российского арбитра наказали за то, что он не проинформировал УЕФА о контакте с ним неизвестных лиц с целью влияния на результат матча квалификации Лиги Европы-2018/19 между «Вентспилсом» и «Бордо».

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    Комментарии (1)
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    Mirak92
    1710594074
    Лапочкин ,просто 2 получил ) вот и не стал спорить) а на самом деле ,у нас арбитры это горе !
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