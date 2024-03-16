Гинер предлагал арбитру поспорить на миллион из-за удаления в матче ЦСКА

Бывший судья РПЛ Сергей Лапочкин рассказал о предложении от президента ЦСКА Евгения Гинера.
– У тебя было такое, что приходил босс какого-то клуба и начинал устраивать этот «цирк с конями»?
– Было. С «конями», вот именно (смеется). Один раз такой неприятный разговор был – Леннорыч предлагал на миллион долларов поспорить. Я начал считать, есть ли у меня миллион, в итоге не насчитал.
– Что это за спор был?
– Была игра ЦСКА – «Оренбург», и я удалил Марио Фернандеса. Леннорыч был недоволен и предлагал: «Давай отправим в УЕФА момент. Если они скажут, что ты прав, то с меня миллион, если нет – то с тебя миллион».
Но в итоге в УЕФА отправили что-то другое, и меня забанили.
- Лапочкина в июне 2021 года отстранили от футбольной деятельности на 10 лет.
- Российского арбитра наказали за то, что он не проинформировал УЕФА о контакте с ним неизвестных лиц с целью влияния на результат матча квалификации Лиги Европы-2018/19 между «Вентспилсом» и «Бордо».