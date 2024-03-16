Мостовой похвалил Карпина: «Он молодец, удивил меня»

Александр Мостовой поделился впечатлениями от участия в турнире по падел-теннису.

– Принимал участие в турнире по падел-теннису, но в полуфинале, в котором мы с Димой Сычевым вели, дернул икроножную мышцу. Это меня сильно разочаровало!

Вдвойне обидно за Диму – он очень хорошо играет. Должны были играть в финале и планировали его выиграть, но моя травма нарушила планы.

Сейчас лежу со льдом – так еще две-три недели сидеть. Злой рок меня преследует. Было обидно! Завтра еще у меня должен был быть хоккей, теперь придется пропустить.

– Валерий Карпин тоже принимал участие в этом турнире. О чем успели поговорить?

– Мы перекинулись парой фраз, спросили друг у друга «как дела», пару раз пожали руки. Когда Валера увидел, что у меня проблемы с ногой, подошел и сказал: «Елки-палки!» В общем, поддержал меня после травмы.

– То есть ваше с ним недопонимание исчерпано?

– Недопонимание, которое между нами и было, может для кого-то еще и остается. Повторюсь, мы перекинулись парой фраз с Карпиным, пожелали друг другу удачи в этом турнире.

Мы же с Валерием футбольные люди и каждый день крутимся во всем этом. Просто кому-то эти [недопонимания] нужны, а кому-то нет.

– А вы поддерживали Валерия Георгиевича в финале?

– В финале я ни за кого не болел – сидел и кусал себе все что можно от боли.

– Как оцените игру Карпина в падел-теннис?

– Очень хорошо – он молодец! Многие ребята меня правда удивили, не видел их игры. Тот же Александр Алаев отлично играет, Ролан Гусев тоже был хорош – лично его учил этой игре.

Да и я сам не играл в падел-теннис лет семь. Последний раз выходил на корт в Испании, показал хороший уровень.

Если говорить про Валерия, то он, прежде всего, удивил меня своей формой. Не забывайте, нам по 55 лет и больше. Не просто в таком возрасте выдержать такую нагрузку и целый день играть в падел-теннис.

Оценю форму Карпина на четыре с плюсом. Но и у меня форма тоже нормальная – не только в падел-теннис, но и хоккей еще играю.

Поэтому если бы не травма, то был бы финал Карпин – Мостовой. На это было бы вдвойне интереснее посмотреть!