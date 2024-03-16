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    Мостовой похвалил Карпина: «Он молодец, удивил меня»

    Александр Мостовой поделился впечатлениями от участия в турнире по падел-теннису.

    – Принимал участие в турнире по падел-теннису, но в полуфинале, в котором мы с Димой Сычевым вели, дернул икроножную мышцу. Это меня сильно разочаровало!

    Вдвойне обидно за Диму – он очень хорошо играет. Должны были играть в финале и планировали его выиграть, но моя травма нарушила планы.

    Сейчас лежу со льдом – так еще две-три недели сидеть. Злой рок меня преследует. Было обидно! Завтра еще у меня должен был быть хоккей, теперь придется пропустить.

    Валерий Карпин тоже принимал участие в этом турнире. О чем успели поговорить?

    – Мы перекинулись парой фраз, спросили друг у друга «как дела», пару раз пожали руки. Когда Валера увидел, что у меня проблемы с ногой, подошел и сказал: «Елки-палки!» В общем, поддержал меня после травмы.

    – То есть ваше с ним недопонимание исчерпано?

    – Недопонимание, которое между нами и было, может для кого-то еще и остается. Повторюсь, мы перекинулись парой фраз с Карпиным, пожелали друг другу удачи в этом турнире.

    Мы же с Валерием футбольные люди и каждый день крутимся во всем этом. Просто кому-то эти [недопонимания] нужны, а кому-то нет.

    – А вы поддерживали Валерия Георгиевича в финале?

    – В финале я ни за кого не болел – сидел и кусал себе все что можно от боли.

    – Как оцените игру Карпина в падел-теннис?

    – Очень хорошо – он молодец! Многие ребята меня правда удивили, не видел их игры. Тот же Александр Алаев отлично играет, Ролан Гусев тоже был хорош – лично его учил этой игре.

    Да и я сам не играл в падел-теннис лет семь. Последний раз выходил на корт в Испании, показал хороший уровень.

    Если говорить про Валерия, то он, прежде всего, удивил меня своей формой. Не забывайте, нам по 55 лет и больше. Не просто в таком возрасте выдержать такую нагрузку и целый день играть в падел-теннис.

    Оценю форму Карпина на четыре с плюсом. Но и у меня форма тоже нормальная – не только в падел-теннис, но и хоккей еще играю.

    Поэтому если бы не травма, то был бы финал Карпин – Мостовой. На это было бы вдвойне интереснее посмотреть!

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (4)
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    алдан2014
    1710592514
    Царь,просто царь. Слов не находится,все вокруг холопы. Он один д,Артаньян. Бомбардир!!! Верните нам Бубнова,заберите куда нибудь Мостового,или обменяйте..на что нибудь ненужное
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    DOCTOR PENALTY
    1710593467
    И всё-таки западло играть Царю в падел-теннис, не царское это дело. )
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    ...уефан
    1710594214
    ...играл бы в преферанс, были б ноги целы и мозги...
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    Cleaner
    1710594808
    САМ Мостовой Валеру похвалил! Карпин теперь на седьмом небе от СЧАСТЬЯ!!!...)))
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