Жирков оценил невызов Соболева в сборную России на мартовские матчи

Юрий Жирков высказался о решении тренерского штаба сборной России не приглашать форварда «Спартака» Александра Соболева на мартовский сбор.

«Думаю, Соболев не помешал бы. Он мог бы разнообразить игру в атаке. Но тут все вопросы к тренерскому штабу.

А так, Тюкавин, Чалов и Сергеев тоже хорошие игроки, которые могут решить эпизод в игре и забить мяч», – заявил Жирков.