Жирков оценил невызов Соболева в сборную России на мартовские матчи

Юрий Жирков высказался о решении тренерского штаба сборной России не приглашать форварда «Спартака» Александра Соболева на мартовский сбор.
«Думаю, Соболев не помешал бы. Он мог бы разнообразить игру в атаке. Но тут все вопросы к тренерскому штабу.
А так, Тюкавин, Чалов и Сергеев тоже хорошие игроки, которые могут решить эпизод в игре и забить мяч», – заявил Жирков.
- 21 марта россияне примут Сербию, 25 марта – Парагвай.
- Оба товарищеских матча пройдут на московском стадионе «Динамо».
- У Соболева 1 гол в 3 играх после возобновления сезона.