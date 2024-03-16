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    • Жирков оценил невызов Соболева в сборную России на мартовские матчи

    Жирков оценил невызов Соболева в сборную России на мартовские матчи

    Юрий Жирков высказался о решении тренерского штаба сборной России не приглашать форварда «Спартака» Александра Соболева на мартовский сбор.

    «Думаю, Соболев не помешал бы. Он мог бы разнообразить игру в атаке. Но тут все вопросы к тренерскому штабу.

    А так, Тюкавин, Чалов и Сергеев тоже хорошие игроки, которые могут решить эпизод в игре и забить мяч», – заявил Жирков.

    • 21 марта россияне примут Сербию, 25 марта – Парагвай.
    • Оба товарищеских матча пройдут на московском стадионе «Динамо».
    • У Соболева 1 гол в 3 играх после возобновления сезона.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:31
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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1710577034
    ...слишком много сейчас у Соболева энергии и эмоций уходят вместо игры на решения судей, тренеров и действий соперников...
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    СпорЦмен
    1710578335
    А с другой стороны, он прав, ведь кто-то должен быть мальчиком для подавания мячиков.
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    моэм
    1710580559
    Для Карпина , игровая практика в основном составе клуба - непременное условие для игрока сборной ....ещё строже у него отношение к таким как Соболев , когда отсутствие в основе связан с неигровыми причинами ....кто то из тренеров прошлого мог взять игрока , оказавшегося в положении как у Джикии и Соболева , чтобы " поддержать " но опять же такое не про Карпина.
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    АлексМак
    1710583852
    Очень тактичен Юра.) Ибо дебилам и брёвнам там и не место.
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