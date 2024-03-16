Врач сборной Бразилии прояснил сроки возвращения Неймара в строй после разрыва крестов

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал о восстановлении Неймара после разрыва крестообразной связки колена.

По его словам, возвращение 32-летнего футболиста в строй стоит ожидать не ранее июля-августа.

«Мы ещe не прошли даже половину пути его реабилитации. Только когда мы проведeм 9-10 месяцев процедур физиотерапии, можно будет окончательно подтвердить его возвращение на поле», – заявил Ласмар.