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    • Врач сборной Бразилии прояснил сроки возвращения Неймара в строй после разрыва крестов

    Врач сборной Бразилии прояснил сроки возвращения Неймара в строй после разрыва крестов

    Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал о восстановлении Неймара после разрыва крестообразной связки колена.

    По его словам, возвращение 32-летнего футболиста в строй стоит ожидать не ранее июля-августа.

    «Мы ещe не прошли даже половину пути его реабилитации. Только когда мы проведeм 9-10 месяцев процедур физиотерапии, можно будет окончательно подтвердить его возвращение на поле», – заявил Ласмар.

    • Неймар порвал кресты и мениск в октябре прошлого года.
    • Это произошло во время матча между сборными Бразилии и Уругвая (0:2).
    • На клубном уровне форвард с прошлого лета выступает за саудовский «Аль-Хиляль».

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    Источник: Mundo Deportivo

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