Экс-гендиректор «Спартака» раскрыл подробности продажи Кокорина в «Фиорентину»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, почему московский клуб старался побыстрее избавиться от Александра Кокорина.
- В январе 2021 года форварда продали «Фиорентине» за 4,5 млн евро.
- Он провел в «Спартаке» менее 6 месяцев.
- Кокорин забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
– Самый памятный торг за футболиста?
– На вход – с «Аяксом» по Промесу. На выход – с «Фиорентиной» по Кокорину.
– С Кокорина и начнем.
– Это был мой первый опыт трансферных сделок, никто мне тогда не помогал. Даже Попов.
– Он что, самоустранился?
– Сказал: «Женя, я никого не знаю из людей, причастных к сделке по Кокорину. Не знаю его агентов. А ты с этими людьми уже общался. Давай сам». Попов сосредоточился на других направлениях, а я занимался Кокориным.
Переговоры шли очень тяжело. В них помимо «Фиорентины» было задействовано несколько агентов. Как со стороны игрока, так и со стороны клуба.
– Итальянцы сбивали цену?
– Изначально они предложили за Кокорина четыре миллиона евро. Мы хотели не меньше девяти. После долгих дискуссий сошлись на шести с половиной миллионах.
– Неплохо. Достался-то он «Спартаку» даром.
– А подъемные? А зарплата? Она была выше, чем у всех российских игроков «Спартака»!
– Кокорин получал больше Зобнина?!
– Где-то на одном уровне. И потом из этих шести с половиной миллионов еще надо вычесть агентские. Если суммировать все затраты на Кокорина, «Спартак» явно в минусе.
– Даже так?
– В маленьком, но минусе.
– Теперь понятно, почему вы хотели девять миллионов.
– Позже агент Кокорина говорил, что из итальянцев можно было выжать больше шести с половиной миллионов. А мне кажется – нереально.
Чувствовалось: если упремся, будем давить, просто сорвем сделку. Что категорически не входило в планы «Спартака». От Кокорина хотелось поскорее избавиться не только из-за высокой зарплаты.
– Еще почему?
– Сейчас-то на Кипре он, наверное, подсобрался, поэтому и забивает. А тогда был какой-то несобранный, небоевой. Плохо влиял на коллектив. То играет, то лечится...
Тедеско не выдержал: «Я не могу с Кокориным разговаривать! Попробуйте вы».
– Поговорили?
– Да, пытался завести, мотивировать. Но... Ситуация была тупиковая. Саша постоянно жаловался: «Нога болит».
Врачи смотрят – все нормально, никаких повреждений. А в ответ: «Играть не готов. Испытываю мышечный дискомфорт». Так что жалеть о продаже Кокорина точно не стоит.