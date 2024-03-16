Экс-гендиректор «Спартака» раскрыл подробности продажи Кокорина в «Фиорентину»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, почему московский клуб старался побыстрее избавиться от Александра Кокорина.

В январе 2021 года форварда продали «Фиорентине» за 4,5 млн евро.

Он провел в «Спартаке» менее 6 месяцев.

Кокорин забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

– Самый памятный торг за футболиста?

– На вход – с «Аяксом» по Промесу. На выход – с «Фиорентиной» по Кокорину.

– С Кокорина и начнем.

– Это был мой первый опыт трансферных сделок, никто мне тогда не помогал. Даже Попов.

– Он что, самоустранился?

– Сказал: «Женя, я никого не знаю из людей, причастных к сделке по Кокорину. Не знаю его агентов. А ты с этими людьми уже общался. Давай сам». Попов сосредоточился на других направлениях, а я занимался Кокориным.

Переговоры шли очень тяжело. В них помимо «Фиорентины» было задействовано несколько агентов. Как со стороны игрока, так и со стороны клуба.

– Итальянцы сбивали цену?

– Изначально они предложили за Кокорина четыре миллиона евро. Мы хотели не меньше девяти. После долгих дискуссий сошлись на шести с половиной миллионах.

– Неплохо. Достался-то он «Спартаку» даром.

– А подъемные? А зарплата? Она была выше, чем у всех российских игроков «Спартака»!

– Кокорин получал больше Зобнина?!

– Где-то на одном уровне. И потом из этих шести с половиной миллионов еще надо вычесть агентские. Если суммировать все затраты на Кокорина, «Спартак» явно в минусе.

– Даже так?

– В маленьком, но минусе.

– Теперь понятно, почему вы хотели девять миллионов.

– Позже агент Кокорина говорил, что из итальянцев можно было выжать больше шести с половиной миллионов. А мне кажется – нереально.

Чувствовалось: если упремся, будем давить, просто сорвем сделку. Что категорически не входило в планы «Спартака». От Кокорина хотелось поскорее избавиться не только из-за высокой зарплаты.

– Еще почему?

– Сейчас-то на Кипре он, наверное, подсобрался, поэтому и забивает. А тогда был какой-то несобранный, небоевой. Плохо влиял на коллектив. То играет, то лечится...

Тедеско не выдержал: «Я не могу с Кокориным разговаривать! Попробуйте вы».

– Поговорили?

– Да, пытался завести, мотивировать. Но... Ситуация была тупиковая. Саша постоянно жаловался: «Нога болит».

Врачи смотрят – все нормально, никаких повреждений. А в ответ: «Играть не готов. Испытываю мышечный дискомфорт». Так что жалеть о продаже Кокорина точно не стоит.