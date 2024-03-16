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    • Экс-гендиректор «Спартака» раскрыл подробности продажи Кокорина в «Фиорентину»

    Экс-гендиректор «Спартака» раскрыл подробности продажи Кокорина в «Фиорентину»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, почему московский клуб старался побыстрее избавиться от Александра Кокорина.

    • В январе 2021 года форварда продали «Фиорентине» за 4,5 млн евро.
    • Он провел в «Спартаке» менее 6 месяцев.
    • Кокорин забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

    – Самый памятный торг за футболиста?

    – На вход – с «Аяксом» по Промесу. На выход – с «Фиорентиной» по Кокорину.

    – С Кокорина и начнем.

    – Это был мой первый опыт трансферных сделок, никто мне тогда не помогал. Даже Попов.

    – Он что, самоустранился?

    – Сказал: «Женя, я никого не знаю из людей, причастных к сделке по Кокорину. Не знаю его агентов. А ты с этими людьми уже общался. Давай сам». Попов сосредоточился на других направлениях, а я занимался Кокориным.

    Переговоры шли очень тяжело. В них помимо «Фиорентины» было задействовано несколько агентов. Как со стороны игрока, так и со стороны клуба.

    – Итальянцы сбивали цену?

    – Изначально они предложили за Кокорина четыре миллиона евро. Мы хотели не меньше девяти. После долгих дискуссий сошлись на шести с половиной миллионах.

    – Неплохо. Достался-то он «Спартаку» даром.

    – А подъемные? А зарплата? Она была выше, чем у всех российских игроков «Спартака»!

    – Кокорин получал больше Зобнина?!

    – Где-то на одном уровне. И потом из этих шести с половиной миллионов еще надо вычесть агентские. Если суммировать все затраты на Кокорина, «Спартак» явно в минусе.

    – Даже так?

    – В маленьком, но минусе.

    – Теперь понятно, почему вы хотели девять миллионов.

    – Позже агент Кокорина говорил, что из итальянцев можно было выжать больше шести с половиной миллионов. А мне кажется – нереально.

    Чувствовалось: если упремся, будем давить, просто сорвем сделку. Что категорически не входило в планы «Спартака». От Кокорина хотелось поскорее избавиться не только из-за высокой зарплаты.

    – Еще почему?

    – Сейчас-то на Кипре он, наверное, подсобрался, поэтому и забивает. А тогда был какой-то несобранный, небоевой. Плохо влиял на коллектив. То играет, то лечится...

    Тедеско не выдержал: «Я не могу с Кокориным разговаривать! Попробуйте вы».

    – Поговорили?

    – Да, пытался завести, мотивировать. Но... Ситуация была тупиковая. Саша постоянно жаловался: «Нога болит».

    Врачи смотрят – все нормально, никаких повреждений. А в ответ: «Играть не готов. Испытываю мышечный дискомфорт». Так что жалеть о продаже Кокорина точно не стоит.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:18
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    Комментарии (7)
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    FCSpartakM
    1710571942
    Пособие для вокзальных, что даже удачная продажа на бумаге не дает плюсов заработка учетом всех издержек.
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    slavutiq70
    1710572132
    Да Кокошу знатно впарили ....
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    ScarlettOgusania
    1710572553
    зато Газик всем уши прожужжал, что Коко достался Спартаку "бесплатно", то есть, даром...
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    ...уефан
    1710572780
    ...обратная сторона халявы...
    Ответить
    alefreddy
    1710572926
    все по делу он и в Италии дурку порол
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    VPERDIV SPARTAK
    1710573138
    Кокорин в Сочи играл отлично,на Кипре звезда,а в свинарнике не смог играть... парадокс!)
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    Cleaner
    1710573262
    Послушал Мележика, стало СТЫДНО за Спартак. Как же там всё запущено...(((
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