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    Акинфеев ответил, пожал бы руку Веллитону

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил травму, полученную в 2011 году в матче со «Спартаком».

    – А крик на Веллитона после травмы – пример чрезмерно эмоционального поведения?

    – Я бы хотел посмотреть на человека, которому кто-то, образно говоря, сломает ногу. Он ему что, спасибо скажет? Я понимал, что у меня вторая травма крестообразной связки. Да, это было некрасиво, переборщил. Но у меня карьера могла закончиться в тот момент. Это были понятные человеческие эмоции.

    – Если сейчас Веллитона увидите, руку пожмете?

    – А почему нет? У меня никакой обиды на него нет, я бы ему ничего не высказал. Надо быть выше всех этих моментов, быть собой, настоящим.

    • Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год.
    • В активе бразильца 133 матча, 61 гол и 19 ассистов.
    • Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    15.03.2024 23:25
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    Комментарии (2)
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    alefreddy
    1710535293
    правильно нельзя держать обиду
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    WILDLING_HRUNDEL
    1710535329
    Игорь молодец
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