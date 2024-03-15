Акинфеев ответил, пожал бы руку Веллитону

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил травму, полученную в 2011 году в матче со «Спартаком».
– А крик на Веллитона после травмы – пример чрезмерно эмоционального поведения?
– Я бы хотел посмотреть на человека, которому кто-то, образно говоря, сломает ногу. Он ему что, спасибо скажет? Я понимал, что у меня вторая травма крестообразной связки. Да, это было некрасиво, переборщил. Но у меня карьера могла закончиться в тот момент. Это были понятные человеческие эмоции.
– Если сейчас Веллитона увидите, руку пожмете?
– А почему нет? У меня никакой обиды на него нет, я бы ему ничего не высказал. Надо быть выше всех этих моментов, быть собой, настоящим.
- Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год.
- В активе бразильца 133 матча, 61 гол и 19 ассистов.
- Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.