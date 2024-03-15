Мележиков рассказал, что был на грани отказа от детей

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал личную историю про детей с благополучным финалом.

– С женой поженились через два года после знакомства. Родились Андрей и Надежда. С ними была сложная история.

– Что такое?

– Роды скоротечные. Врачи говорили – все это могло привести к травме, начали перестраховываться. Вот представьте: мне 21 год, я в военном училище. Гале тоже 21. Трудно было не столько мне, сколько супруге и ее родителям, у которых мы тогда фактически жили.

Когда дети родились, я в наряде стоял. Приехал вечером – жены дома нет. Где?! Ищу по квартире – не нахожу. Спрашиваю родителей – не отвечают. Они в полном стрессе. Наконец протягивают бумажку, читаю – «сын, дочь».

– Раньше родились?

– В семь с половиной месяцев.

– Знали, что будет двойня?

– Да. Жена лежала на сохранении, там сказали. На следующий день мчусь в роддом – дети в реанимации. Врачи говорят: «Если мальчик за три дня не умрет – будет жить». Выжил! Мы не успеваем выдохнуть, как слышим: «Теперь у девочки осложнения. Если за три дня не умрет, будет жить».

– Кошмар.

– Полторы недели мы ходили как в прострации. Тут еще врачи добавили: «Возможно, у ваших детей ДЦП». До сих пор помню, как жена плакала: «Я не смогу!» А ее мать говорила: «Не переживайте, работайте, я сама буду воспитывать». Как-то с Галей лежали вдвоем – у обоих слезы на глазах. В тот момент я и повзрослел, наверное. Решили, что дети наши и ни за что от них не откажемся.

– Но все обошлось?

– Да. Теща была верующая. Прямо в роддом привела батюшку. В день Андрея Великомученика и Веры, Надежды и Любови покрестила детей. Назвала Андрей и Надя.

– Хорошие имена.

– Мы-то другие хотели. Я о крестинах вообще постфактум узнал. Но главное, дети тут же пошли на поправку. Никакого ДЦП не было. Сейчас сын и дочь – мастера спорта по плаванию.