Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Мележиков рассказал, что был на грани отказа от детей

    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал личную историю про детей с благополучным финалом.

    – С женой поженились через два года после знакомства. Родились Андрей и Надежда. С ними была сложная история.

    – Что такое?

    – Роды скоротечные. Врачи говорили – все это могло привести к травме, начали перестраховываться. Вот представьте: мне 21 год, я в военном училище. Гале тоже 21. Трудно было не столько мне, сколько супруге и ее родителям, у которых мы тогда фактически жили.

    Когда дети родились, я в наряде стоял. Приехал вечером – жены дома нет. Где?! Ищу по квартире – не нахожу. Спрашиваю родителей – не отвечают. Они в полном стрессе. Наконец протягивают бумажку, читаю – «сын, дочь».

    – Раньше родились?

    – В семь с половиной месяцев.

    – Знали, что будет двойня?

    – Да. Жена лежала на сохранении, там сказали. На следующий день мчусь в роддом – дети в реанимации. Врачи говорят: «Если мальчик за три дня не умрет – будет жить». Выжил! Мы не успеваем выдохнуть, как слышим: «Теперь у девочки осложнения. Если за три дня не умрет, будет жить».

    – Кошмар.

    – Полторы недели мы ходили как в прострации. Тут еще врачи добавили: «Возможно, у ваших детей ДЦП». До сих пор помню, как жена плакала: «Я не смогу!» А ее мать говорила: «Не переживайте, работайте, я сама буду воспитывать». Как-то с Галей лежали вдвоем – у обоих слезы на глазах. В тот момент я и повзрослел, наверное. Решили, что дети наши и ни за что от них не откажемся.

    – Но все обошлось?

    – Да. Теща была верующая. Прямо в роддом привела батюшку. В день Андрея Великомученика и Веры, Надежды и Любови покрестила детей. Назвала Андрей и Надя.

    – Хорошие имена.

    – Мы-то другие хотели. Я о крестинах вообще постфактум узнал. Но главное, дети тут же пошли на поправку. Никакого ДЦП не было. Сейчас сын и дочь – мастера спорта по плаванию.

    • Помимо «Спартака» Мележиков работал в «Локомотиве».
    • В «Спартаке» он был с 2015 по 2023 год.
    • Сейчас Мележиков без работы.

    Новости по теме
    Экс-гендиректор «Спартака» рассказал о ссоре с Федуном из-за увольнения тренера 7
    Экс-гендиректор «Спартака» допускает заговор против Промеса в ОАЭ 3
    Мележиков рассказал об условиях, на которых Промес возвращался в «Спартак» 18
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2024 23:03
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    qwertyйцукен
    1710534017
    Заголовок отдельно.Статья отдельно--ни одного слова из заголовка.
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1710534882
    Поумнел,а когда уголовника,уже под следствием который был,на второй раз тащил в команду это по уму или расчёту!?
    Ответить
    Вомбат
    1710534885
    Как всегда у пакостного Бомбардира, в названии пропущена частица "не". Не был он на грани отказа от детей, а то, что в заголовке он был - так это опечатка.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+