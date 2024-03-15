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    • Григорий Иванов объяснил, почему «Урал» проводит сборы в ОАЭ, а не в Сочи

    Григорий Иванов объяснил, почему «Урал» проводит сборы в ОАЭ, а не в Сочи

    Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил проведение зимних сборов в ОАЭ, а не в России.

    «Почему проведeм сборы в Эмиратах? Потому что нам там комфортно тренироваться, там хорошие условия.

    Почему не в Сочи? Там цены такие же, если не больше. У нас из Екатеринбурга есть прямой самолeт в ОАЭ. Что туда, что в Сочи лететь около четырeх часов – разницы нет. А условия в Эмиратах намного лучше», – сказал Иванов.

    • «Урал» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
    • В последнем матче чемпионата «Урал» проиграл «Зениту» (1:4).
    • Екатеринбуржцы продолжают борьбу за Фонбет Кубок России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.03.2024 22:50
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    Комментарии (2)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1710534977
    Смотри за своими,а то не дай бог в дтп кто попадет
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    alefreddy
    1710535922
    правильно поближе к Промесу
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