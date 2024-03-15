Григорий Иванов объяснил, почему «Урал» проводит сборы в ОАЭ, а не в Сочи

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил проведение зимних сборов в ОАЭ, а не в России.

«Почему проведeм сборы в Эмиратах? Потому что нам там комфортно тренироваться, там хорошие условия.

Почему не в Сочи? Там цены такие же, если не больше. У нас из Екатеринбурга есть прямой самолeт в ОАЭ. Что туда, что в Сочи лететь около четырeх часов – разницы нет. А условия в Эмиратах намного лучше», – сказал Иванов.