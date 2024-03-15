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    • Акинфеев: «Тот гол со Словенией в Москве на последних минутах перед глазами до сих пор»

    Акинфеев: «Тот гол со Словенией в Москве на последних минутах перед глазами до сих пор»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал точку наивысшего комфорта в своей игровой карьере.

    – Когда вы за карьеру кайфовали больше всего?

    – Сборная Хиддинка. Это была точка наивысшего комфорта. Гус принес менталитет, но я об этом уже много раз говорил. Та сборная и по игре, и по атмосфере была великолепна. Очень жалко, что на чемпионат мира не поехали. Тот гол со Словенией в Москве на последних минутах перед глазами до сих пор. В тот момент мы все и проиграли.

    • Гус Хиддинк тренировал сборную России с июля 2006-го по июнь 2010 года.
    • В стыковых матчах отбора ЧМ-2010 Россия дома обыграла Словению 2:1, пропустив гол в конце встречи.
    • В ответной игре Словения победила 1:0 и вышла в финальную часть турнира за счет мяча, забитого в гостях.

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    Источник: «Чемпионат»

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