Акинфеев: «Тот гол со Словенией в Москве на последних минутах перед глазами до сих пор»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал точку наивысшего комфорта в своей игровой карьере.
– Когда вы за карьеру кайфовали больше всего?
– Сборная Хиддинка. Это была точка наивысшего комфорта. Гус принес менталитет, но я об этом уже много раз говорил. Та сборная и по игре, и по атмосфере была великолепна. Очень жалко, что на чемпионат мира не поехали. Тот гол со Словенией в Москве на последних минутах перед глазами до сих пор. В тот момент мы все и проиграли.
- Гус Хиддинк тренировал сборную России с июля 2006-го по июнь 2010 года.
- В стыковых матчах отбора ЧМ-2010 Россия дома обыграла Словению 2:1, пропустив гол в конце встречи.
- В ответной игре Словения победила 1:0 и вышла в финальную часть турнира за счет мяча, забитого в гостях.