Акинфеев: «Тот гол со Словенией в Москве на последних минутах перед глазами до сих пор»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал точку наивысшего комфорта в своей игровой карьере.

– Когда вы за карьеру кайфовали больше всего?

– Сборная Хиддинка. Это была точка наивысшего комфорта. Гус принес менталитет, но я об этом уже много раз говорил. Та сборная и по игре, и по атмосфере была великолепна. Очень жалко, что на чемпионат мира не поехали. Тот гол со Словенией в Москве на последних минутах перед глазами до сих пор. В тот момент мы все и проиграли.