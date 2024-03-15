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    • Акинфеев охарактеризовал семь тренеров, с которыми работал

    Акинфеев охарактеризовал семь тренеров, с которыми работал

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о различных тренерах, под руководством которых выступал по ходу карьеры.

    – Если взять основных тренеров в вашей карьере: Газзаева, Хиддинка, Слуцкого, Гончаренко, Черчесова, Федотова…

    – Я бы ещe Юрия Палыча добавил. Он меня поставил в ворота сборной при живом Сергее Ивановиче Овчинникове.

    – Как бы вы их описали?

    – Благодаря Газзаеву я состоялся как футболист, он мой футбольный отец. Если бы он меня не взял в основной состав, думаю, что ничего бы не было. Про Сeмина я сказал – он был эмоциональный, яростный, но по мышлению и тактике – топ. Хиддинк – джентльмен. Слуцкий – кресло-качалка, ха-ха. Но если серьeзно, то Слуцкий сыграл огромную роль в истории ЦСКА. Чем он хорош, так это умением договариваться – переговорщик от бога. Гончаренко – боец. Саламыч – гуру и мозг. Федотов – из школы тренеров Газзаева, Сeмина. Он же, кстати, обыгрывал нас ещe в 2009 году с «Уралом», когда был и.о. Валентинович – настоящий русский мужик, может мозги правильно вправить.

    • 37-летний голкипер провел в этом сезоне 19 матчей за ЦСКА.
    • На счету Акинфеева 111 игр за сборную России.

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    Источник: «Чемпионат»

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