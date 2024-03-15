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    Мостовому не нравится реклама Абаскаля

    Александр Мостовой раскритиковал частое упоминание в СМИ главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    «Что вы об этом Абаскале говорите? Вы и так подняли его до небес. Есть команда «Спартак», играет хорошо – здорово, нет – плохо. Зачем каждый раз поднимать эту фамилию?

    Какую рекламу в России сделали Абаскалю, ему еe хватит на 10 лет вперeд. Всe равно играют футболисты, а не он», – сказал Мостовой.

    • Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года.
    • Команда идет на 6-м месте в таблице РПЛ с 31 очком.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 9 баллов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (3)
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    порт
    1710513236
    А лучше мусолить твою фамилию?
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    sochi-2013
    1710516673
    На фамилии Абаскаля хотят пропиариться забытые и полузабытые (включая Мостового) неудачники.
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