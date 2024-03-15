Мостовому не нравится реклама Абаскаля

Александр Мостовой раскритиковал частое упоминание в СМИ главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Что вы об этом Абаскале говорите? Вы и так подняли его до небес. Есть команда «Спартак», играет хорошо – здорово, нет – плохо. Зачем каждый раз поднимать эту фамилию?
Какую рекламу в России сделали Абаскалю, ему еe хватит на 10 лет вперeд. Всe равно играют футболисты, а не он», – сказал Мостовой.
- Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года.
- Команда идет на 6-м месте в таблице РПЛ с 31 очком.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 9 баллов.