Мостовому не нравится реклама Абаскаля

Александр Мостовой раскритиковал частое упоминание в СМИ главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Что вы об этом Абаскале говорите? Вы и так подняли его до небес. Есть команда «Спартак», играет хорошо – здорово, нет – плохо. Зачем каждый раз поднимать эту фамилию?

Какую рекламу в России сделали Абаскалю, ему еe хватит на 10 лет вперeд. Всe равно играют футболисты, а не он», – сказал Мостовой.