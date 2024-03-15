В «Спартаке» не рассматривают кандидатуру Жорже

«Спартак» не рассматривал кандидатуру 52-летнего португальца Артура Жорже на пост главного тренера команды. По данным Metaratings.ru, главный тренер «Браги» не входил в шорт-лист российского клуба.
В лонг-листе красно-белых не фигурируют и молодые специалисты с Балкан, которые никогда не работали в России. Последних посредники сейчас активно предлагают в «Спартак».
- Жорже работает в структуре «Браги» с 2010 года, а основную команду возглавил в июле 2022 года.
- Под его руководством команда провела 97 официальных матчей, одержав 62 победы при 23 поражениях и 12 ничьих.
- Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Жорже может возглавить «Спартак».
- По данным Карпова, отставка главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля ожидается после 14 марта, когда «Спартак» проведет ответный матч 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом».