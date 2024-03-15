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    В «Спартаке» не рассматривают кандидатуру Жорже

    «Спартак» не рассматривал кандидатуру 52-летнего португальца Артура Жорже на пост главного тренера команды. По данным Metaratings.ru, главный тренер «Браги» не входил в шорт-лист российского клуба.

    В лонг-листе красно-белых не фигурируют и молодые специалисты с Балкан, которые никогда не работали в России. Последних посредники сейчас активно предлагают в «Спартак».

    • Жорже работает в структуре «Браги» с 2010 года, а основную команду возглавил в июле 2022 года.
    • Под его руководством команда провела 97 официальных матчей, одержав 62 победы при 23 поражениях и 12 ничьих.
    • Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Жорже может возглавить «Спартак».
    • По данным Карпова, отставка главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля ожидается после 14 марта, когда «Спартак» проведет ответный матч 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом».

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    Источник: Metaratings.ru

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