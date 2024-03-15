В «Спартаке» не рассматривают кандидатуру Жорже

«Спартак» не рассматривал кандидатуру 52-летнего португальца Артура Жорже на пост главного тренера команды. По данным Metaratings.ru, главный тренер «Браги» не входил в шорт-лист российского клуба.

В лонг-листе красно-белых не фигурируют и молодые специалисты с Балкан, которые никогда не работали в России. Последних посредники сейчас активно предлагают в «Спартак».