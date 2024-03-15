«Манчестер Юнайтед» снизил цену на Санчо

«Манчестер Юнайтед» решил летом окончательно расстаться с вингером Джейдоном Санчо даже несмотря на то, что сделка станет проигрышной для клуба в финансовом плане.
Если раньше шла речь о сумме выкупа в размере 50-60 миллионов евро, то теперь клуб готов продать игрока за 35-40 миллионов.
При такой цене дортмундская «Боруссия» сможет позволить себе выкупить Санчо. При этом летом 2021 года Санчо перешел в «МЮ» из немецкой команды за 85 миллионов евро.
- Прошлым летом у Санчо возник конфликт с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом.
- После этого вингера отстранили, он несколько месяцев не тренировался с основной командой «МЮ».
- Зимой Санчо на правах аренды вернулся в «Боруссию».
- Игрок не хочет возвращаться в «МЮ» при тен Хаге, так как винит тренера в карьерном спаде.
- После возвращения в «Боруссию» 23-летний англичанин провел 10 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.