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    «Манчестер Юнайтед» снизил цену на Санчо

    «Манчестер Юнайтед» решил летом окончательно расстаться с вингером Джейдоном Санчо даже несмотря на то, что сделка станет проигрышной для клуба в финансовом плане.

    Если раньше шла речь о сумме выкупа в размере 50-60 миллионов евро, то теперь клуб готов продать игрока за 35-40 миллионов.

    При такой цене дортмундская «Боруссия» сможет позволить себе выкупить Санчо. При этом летом 2021 года Санчо перешел в «МЮ» из немецкой команды за 85 миллионов евро.

    • Прошлым летом у Санчо возник конфликт с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом.
    • После этого вингера отстранили, он несколько месяцев не тренировался с основной командой «МЮ».
    • Зимой Санчо на правах аренды вернулся в «Боруссию».
    • Игрок не хочет возвращаться в «МЮ» при тен Хаге, так как винит тренера в карьерном спаде.
    • После возвращения в «Боруссию» 23-летний англичанин провел 10 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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    Источник: Der Westen

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    Комментарии (1)
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    LOKOfanatik19
    1710499910
    Конечно не редкие случае что игрок не заигрывает и его продают дешевле, но в МЮ это уж очень часто и часто именно из БД. Может уже хватит.
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