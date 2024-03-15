«Манчестер Юнайтед» снизил цену на Санчо

«Манчестер Юнайтед» решил летом окончательно расстаться с вингером Джейдоном Санчо даже несмотря на то, что сделка станет проигрышной для клуба в финансовом плане.

Если раньше шла речь о сумме выкупа в размере 50-60 миллионов евро, то теперь клуб готов продать игрока за 35-40 миллионов.

При такой цене дортмундская «Боруссия» сможет позволить себе выкупить Санчо. При этом летом 2021 года Санчо перешел в «МЮ» из немецкой команды за 85 миллионов евро.