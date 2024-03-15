«Реал» блокирует участие своих игроков в Олимпиаде и может помешать Мбаппе выступить на турнире

«Реал» направил письмо в Федерацию французского футбола, в котором сообщил, что ни один из его игроков не будет допущен к участию в Олимпийских играх-2024.
Из-за этого соревнования может пропустить нападающий Килиан Мбаппе, который должен перейти в «Мадрид» из «ПСЖ» летом. Форвард понимает, что ему будет очень сложно уговорить новый клуб разрешить ему участие в Играх.
- Наставник олимпийской сборной Франции Тьерри Анри собирался вызвать в команду Килиана Мбаппе, Оливье Жиру и Антуана Гризманна.
- Олимпийский футбольный турнир у мужчин состоится c 24 июля по 9 августа.