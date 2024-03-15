Бубнов: «Потолок «Спартака» – четвертое место, в команде творится полный бардак»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о ситуации с вингером красно-белых Квинси Промесом.

«С Промесом нужно было расставаться еще при первых проблемах с законом, когда его приговорили к полутора годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата. Непонятно, чем руководствовались в «Спартаке» на тот момент.

Второй инцидент должен был привести как минимум к отстранению от матчей и тренировок на время судебного процесса, как это делают в нормальных командах. Тогда бы «Спартак» не имел никакого отношения к делам футболиста. После вынесения приговора надо было спокойно расторгнуть контракт без финансовых потерь для клуба.

Зимой же можно было заняться поиском сопоставимой замены, благо финансовые возможности красно-белых позволяют найти футболиста не хуже, а то и лучше. Но этого не было сделано, и получилось то, что получилось. Уже было понятно, что рано или поздно он понесет наказание, но в «Спартаке» продолжали упорствовать. В этом виновато руководство.

Сейчас очевидно, что у Квинси практически нет шансов вырваться из заключения. Если Промес сядет, то это конец его карьеры, ведь футболисту уже 32 года. После тюрьмы, учитывая срок, он будет не нужен ни одной нормальной команде.

Любая команда должна быть готова к потере ключевого футболиста, будь то травма или любая другая причина. «Спартаку» нужно будет перестраиваться, и тут многое зависит от мастерства главного тренера.

Пока непонятно, что будут делать в «Спартаке». На позицию Промеса можно просто поставить одного из доступных игроков, но все они не смогут выполнять те же объемы. Как вариант, можно сменить игровую схему, но в любом случае про Квинси нужно забыть. Если он и вернется в Россию каким-то чудом, то будет это нескоро.

Если бы на его позицию нашли зимой игрока, то была бы совершенно иная ситуация, а сейчас красно-белые обречены болтаться за пределами тройки сильнейших. Их потолок – четвертое место, и это еще в лучшем случае, так как в команде творится полный бардак. «Спартаку» предстоит еще борьба за Кубок, но и там надежд немного в этой ситуации», – написал Бубнов.