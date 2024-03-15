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    • Бубнов: «Потолок «Спартака» – четвертое место, в команде творится полный бардак»

    Бубнов: «Потолок «Спартака» – четвертое место, в команде творится полный бардак»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о ситуации с вингером красно-белых Квинси Промесом.

    «С Промесом нужно было расставаться еще при первых проблемах с законом, когда его приговорили к полутора годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата. Непонятно, чем руководствовались в «Спартаке» на тот момент.

    Второй инцидент должен был привести как минимум к отстранению от матчей и тренировок на время судебного процесса, как это делают в нормальных командах. Тогда бы «Спартак» не имел никакого отношения к делам футболиста. После вынесения приговора надо было спокойно расторгнуть контракт без финансовых потерь для клуба.

    Зимой же можно было заняться поиском сопоставимой замены, благо финансовые возможности красно-белых позволяют найти футболиста не хуже, а то и лучше. Но этого не было сделано, и получилось то, что получилось. Уже было понятно, что рано или поздно он понесет наказание, но в «Спартаке» продолжали упорствовать. В этом виновато руководство.

    Сейчас очевидно, что у Квинси практически нет шансов вырваться из заключения. Если Промес сядет, то это конец его карьеры, ведь футболисту уже 32 года. После тюрьмы, учитывая срок, он будет не нужен ни одной нормальной команде.

    Любая команда должна быть готова к потере ключевого футболиста, будь то травма или любая другая причина. «Спартаку» нужно будет перестраиваться, и тут многое зависит от мастерства главного тренера.

    Пока непонятно, что будут делать в «Спартаке». На позицию Промеса можно просто поставить одного из доступных игроков, но все они не смогут выполнять те же объемы. Как вариант, можно сменить игровую схему, но в любом случае про Квинси нужно забыть. Если он и вернется в Россию каким-то чудом, то будет это нескоро.

    Если бы на его позицию нашли зимой игрока, то была бы совершенно иная ситуация, а сейчас красно-белые обречены болтаться за пределами тройки сильнейших. Их потолок – четвертое место, и это еще в лучшем случае, так как в команде творится полный бардак. «Спартаку» предстоит еще борьба за Кубок, но и там надежд немного в этой ситуации», – написал Бубнов.

    • 13 марта стало известно, что 32-летний вингер «Спартака» Квинси Промес арестован в ОАЭ.
    • Нидерланды запросили об экстрадиции игрока. Процедура может занять несколько месяцев.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 31 очком после 20 туров.
    • В Кубке России команда вышла в 1/2 финала пути РПЛ.

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    Источник: Sportbox.ru

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    Сегодня, 09:58
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    Комментарии (12)
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    SLADE2019
    1710486525
    Согласен с Вами, г-н Бубнов. Вот только закавыка в том, что займет Спартак не четвертое, а третье место и это будет считаться суперуспехом Абаскаля. Ну, а если вдруг на второе сподобится, то с критикой Спартака придется десятилетие помолчать. Я о том, что в настоящее время, места со второго и ниже, кто угодно может занять, это с первым более менее (хотелось бы менее) все понятно. Чем черт не шутит.
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    nik55
    1710486635
    если попадут в 5 это предел
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    ivany4
    1710488243
    Чисто по-русски рассуждает Бубнов. Не хочу обидеть его, но оценивать ситуацию задним числом, да еще опираться на если бы да кабы, могут люди которые думкой богатеют.)) Я бы наверное тоже оказался сейчас прав назвав руководство клуба глупцами, пригласившими Абаскаля и вернувшие Антоху в клуб. Да вот одно мешает - взятая им бронза в сезоне 2022/2023. Но настораживает 50% побед в Спартаке. Полагаю, что и владельцы клуба не враги себе. Думаю сейчас не стоит тратить нервы на то что происходит, и поливать команду, тренера, клуб, на каждом перекрестке. Ну не можем мы изменить ситуацию. Лучше поддерживать их при каждом удачном случае. Не забывайте, как аукнется, так лодка и поплывет.)) ЗЫ. А что будет если Спартак выиграет кубок? Порассуждаем, г-н
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    Cleaner
    1710488280
    Потолок Спартака? Без помощи судеек, с которыми Спартак, не стесняясь, РАБОТАЕТ, потолок Спартака - ДЕСЯТОЕ место в чемпионате!!!...)))
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    TIMOTHY
    1710488870
    Нормальный клуб это не к Спартаку! Брать уголовника чтобы он забивал голы а на все моральные принципы плевать! Договариваться с судьями и уже в открытом виде,это совсем зашквар! Все это говорит о том что тушинским по фиг как брать очки и плевать на мораль и на мнение других
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    Алексей З
    1710488961
    Надо всё принимать как есть. Промеса в составе нет, мастерство оставшихся игроков не позволяет расчитывать на высокие места в чемпионате. Это надо признать и сделать выводы на будущее. Если в Лукойле хотят поменять тренера , то сейчас удобный момент ( 16 дн до матча ), просто для знакомства. Летние покупки себя не оправдали, как и тренер который на них настаивал. Нет бардака, Спартак на своём месте.
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    WE ARE FOR PETER
    1710489498
    Не продажный бы судейский корпус то прозябать спаму впердиве навеки вечные
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    Бар1
    1710490266
    спартак -это ужас без конца ,как начался путинский капитализм с этим федуном,это уже не народная команда-бессменный чемпион ,а царь рабов.Спартак уронил к себе всё уважение и это кому то надо.
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