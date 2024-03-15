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    Орещук высказался о трансферной стоимости Кассьерры

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук сказал, будет ли летом спрос на покупку 26-летнего нападающего «Зенита» Матео Кассьерру.

    – Да, спрос точно будет. Но вопрос в другом: отпустит ли его «Зенит»? Вряд ли за него дадут какие-то сумасшедшие деньги. Такого уровня футболиста тоже нет смысла отдавать за три копейки. Купить ему замену будет трудно. Отпустить за 5 миллионов евро, а потом купить замену за 6? А в чем бизнес тогда? К тому же, у него контракт до лета 2027 года. Смысла его продавать нет.

    – Отступные в контракте – 30 миллионов евро. Он стоит этих денег?

    – Нет, сейчас он этих денег не стоит. Но если он забьет 25 голов в чемпионате, то саудиты смогут заплатить эту сумму. А в Европе сейчас такие деньги за этого игрока платить никто не будет.

    – Кассьерра – лучший форвард в РПЛ на данный момент?

    – Да. Он и Тюкавин. Они – лучшие нападающие РПЛ сейчас. Хоть они и разноплановые, но лучшие. Поэтому их обоих и ставлю на первое место.

    • В нынешнем сезоне колумбийский форвард провел 25 матчей, забил 18 голов и сделал 5 передач.
    • Transfermarkt оценивает Кассьерру в 9 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт День за Днем»

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    Комментарии (2)
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    ZAITZEFF2011
    1710484076
    Тюкавин пусть сначала забивать научится как Касьера.
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    DOCTOR PENALTY
    1710485364
    Думаю, Кордоба посильнее Тюкавина.
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