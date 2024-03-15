Орещук высказался о трансферной стоимости Кассьерры

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук сказал, будет ли летом спрос на покупку 26-летнего нападающего «Зенита» Матео Кассьерру.

– Да, спрос точно будет. Но вопрос в другом: отпустит ли его «Зенит»? Вряд ли за него дадут какие-то сумасшедшие деньги. Такого уровня футболиста тоже нет смысла отдавать за три копейки. Купить ему замену будет трудно. Отпустить за 5 миллионов евро, а потом купить замену за 6? А в чем бизнес тогда? К тому же, у него контракт до лета 2027 года. Смысла его продавать нет.

– Отступные в контракте – 30 миллионов евро. Он стоит этих денег?

– Нет, сейчас он этих денег не стоит. Но если он забьет 25 голов в чемпионате, то саудиты смогут заплатить эту сумму. А в Европе сейчас такие деньги за этого игрока платить никто не будет.

– Кассьерра – лучший форвард в РПЛ на данный момент?

– Да. Он и Тюкавин. Они – лучшие нападающие РПЛ сейчас. Хоть они и разноплановые, но лучшие. Поэтому их обоих и ставлю на первое место.