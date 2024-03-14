Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Балтики»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался после кубкового матча против «Балтики» (1:1, 6:7 по пенальти).

«Локо» опустился в Путь регионов Фонбет Кубка России.

Жеребьевка – завтра, 15 марта.

В РПЛ впереди 2-недельная пауза.

«Сейчас переполняют эмоции. Сложно комментировать именно качество [игры]. Во‑первых, было вязкое поле, очень много единоборств. Забили быстрый мяч, но, к сожалению, опять пропустили гол со стандарта.

Замены были запланированы? Понятно, что не хотели менять Максима Глушенкова, но он наелся. Переход на схему 4–4–2 и выход Тимура Сулейманова случились, так как Артема Дзюба хорошо боролся, мы выпустили более агрессивного нападающего, чтобы ему помогать», – сказал Галактионов.