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    • Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Балтики»

    Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Балтики»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался после кубкового матча против «Балтики» (1:1, 6:7 по пенальти).

    • «Локо» опустился в Путь регионов Фонбет Кубка России.
    • Жеребьевка – завтра, 15 марта.
    • В РПЛ впереди 2-недельная пауза.

    «Сейчас переполняют эмоции. Сложно комментировать именно качество [игры]. Во‑первых, было вязкое поле, очень много единоборств. Забили быстрый мяч, но, к сожалению, опять пропустили гол со стандарта.

    Замены были запланированы? Понятно, что не хотели менять Максима Глушенкова, но он наелся. Переход на схему 4–4–2 и выход Тимура Сулейманова случились, так как Артема Дзюба хорошо боролся, мы выпустили более агрессивного нападающего, чтобы ему помогать», – сказал Галактионов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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