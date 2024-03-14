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    «Арсенал» подписал долгосрочный контракт с защитником

    Защитник Бен Уайт заключил новый долгосрочный контракт с «Арсеналом».

    По информации Sky Sports, новое соглашение с 26-летним игроком рассчитано до 2028 года и включает опцию продления еще на год.

    «Отличная новость, что Бен связывает свое будущее с клубом.

    Бен ключевой для нас игрок, профессионал высшего уровня с менталитетом победителя и один из парней, которые каждый день подают пример другим. Его умения, целеустремленность и позитивный настрой очень важны, но он также замечательная личность.

    Мы все с нетерпением ждем продолжения работы с Беном в ближайшие годы», – сказал главный тренер команды Микель Артета.

    • 26-летний Уайт перешел в лондонский клуб из «Брайтона» летом 2021 года и провел 122 матча за «канониров» во всех турнирах.
    • Прошлый контракт игрока был рассчитан до лета 2026 года.

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    Источник: официальный сайт «Арсенала» Лондон

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