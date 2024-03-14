«Арсенал» подписал долгосрочный контракт с защитником

Защитник Бен Уайт заключил новый долгосрочный контракт с «Арсеналом».

По информации Sky Sports, новое соглашение с 26-летним игроком рассчитано до 2028 года и включает опцию продления еще на год.

«Отличная новость, что Бен связывает свое будущее с клубом.

Бен ключевой для нас игрок, профессионал высшего уровня с менталитетом победителя и один из парней, которые каждый день подают пример другим. Его умения, целеустремленность и позитивный настрой очень важны, но он также замечательная личность.

Мы все с нетерпением ждем продолжения работы с Беном в ближайшие годы», – сказал главный тренер команды Микель Артета.