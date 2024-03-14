«Арсенал» подписал долгосрочный контракт с защитником

Защитник Бен Уайт заключил новый долгосрочный контракт с «Арсеналом».
По информации Sky Sports, новое соглашение с 26-летним игроком рассчитано до 2028 года и включает опцию продления еще на год.
«Отличная новость, что Бен связывает свое будущее с клубом.
Бен ключевой для нас игрок, профессионал высшего уровня с менталитетом победителя и один из парней, которые каждый день подают пример другим. Его умения, целеустремленность и позитивный настрой очень важны, но он также замечательная личность.
Мы все с нетерпением ждем продолжения работы с Беном в ближайшие годы», – сказал главный тренер команды Микель Артета.
- 26-летний Уайт перешел в лондонский клуб из «Брайтона» летом 2021 года и провел 122 матча за «канониров» во всех турнирах.
- Прошлый контракт игрока был рассчитан до лета 2026 года.