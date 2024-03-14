Юристы оценили шансы Промеса избежать экстрадиции

В адвокатской конторе Noura Almaazmi Advocates & legal Consultants рассказали может ли полузащитник «Спартака» Квинси Промес вернуться в России из ОАЭ, а не быть экстрадированным в Нидерланды.

– Есть ли шансы у Квинси Промеса вернуться в Россию, когда ему грозит экстрадиция в Нидерланды?

– Если брать дело Промеса, то это Interpol Case. В таких случаях, если другая страна запросила экстрадицию, то в 90% случаев будет выдача человека в то государство, которое сделало запрос. Поэтому ОАЭ не могут не отпустить Промеса.

В оставшихся 10% – человек может запросить убежище в ОАЭ, но это самый маловероятный вариант. Можно подать прошение и использовать юридические инструменты как доказательство, что против вас сфабриковали дело. То есть просить, чтобы вас судили здесь, на территории ОАЭ.

В основном, к этим 10% относятся политические дела, а в кейсе Промеса нет причин отказывать Нидерландам в экстрадиции. Поэтому по Интерполу его отправят в страну, которая сделала запрос.

– Когда его могут экстрадировать?

– За несколько дней его не экстрадируют. Для этого делается множество процедур: задержание, передача и изучение материалов дела, передача по системе Интерпола. Также надо ждать, когда Нидерланды предоставят все документы, эти файлы должны изучить местные структуры, а потом вынести решение и подготовить его к экстрадиции.

Сейчас в ОАЭ все в замедленном формате – идет Рамадан. Также по опыту можно долго ждать материалы дела и их изучение. Предполагаем, что экстрадиция Промеса может занять от двух до трех месяцев. Эти ориентировочные сроки тоже могут быть увеличены.