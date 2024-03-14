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    Юристы оценили шансы Промеса избежать экстрадиции

    В адвокатской конторе Noura Almaazmi Advocates & legal Consultants рассказали может ли полузащитник «Спартака» Квинси Промес вернуться в России из ОАЭ, а не быть экстрадированным в Нидерланды.

    – Есть ли шансы у Квинси Промеса вернуться в Россию, когда ему грозит экстрадиция в Нидерланды?

    – Если брать дело Промеса, то это Interpol Case. В таких случаях, если другая страна запросила экстрадицию, то в 90% случаев будет выдача человека в то государство, которое сделало запрос. Поэтому ОАЭ не могут не отпустить Промеса.

    В оставшихся 10% – человек может запросить убежище в ОАЭ, но это самый маловероятный вариант. Можно подать прошение и использовать юридические инструменты как доказательство, что против вас сфабриковали дело. То есть просить, чтобы вас судили здесь, на территории ОАЭ.

    В основном, к этим 10% относятся политические дела, а в кейсе Промеса нет причин отказывать Нидерландам в экстрадиции. Поэтому по Интерполу его отправят в страну, которая сделала запрос.

    – Когда его могут экстрадировать?

    – За несколько дней его не экстрадируют. Для этого делается множество процедур: задержание, передача и изучение материалов дела, передача по системе Интерпола. Также надо ждать, когда Нидерланды предоставят все документы, эти файлы должны изучить местные структуры, а потом вынести решение и подготовить его к экстрадиции.

    Сейчас в ОАЭ все в замедленном формате – идет Рамадан. Также по опыту можно долго ждать материалы дела и их изучение. Предполагаем, что экстрадиция Промеса может занять от двух до трех месяцев. Эти ориентировочные сроки тоже могут быть увеличены.

    • 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:56
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    Комментарии (2)
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    Mirak92
    1710432782
    Оооо давно про промеса не слышал а то думаю,че так спал херого то
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    Азбука
    1710433576
    Промесу нужно принять ислам и просить политическое убежище, чтоб защитили от лгбт)
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