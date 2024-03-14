Стало известно, где будет голосовать на президентских выборах сборная России

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что игроки сборной России смогут проголосовать на выборах президента.

Голосование пройдет с 15 по 17 марта.

– Сборная России будет закрыта на базе в Новогорске. У футболистов будет возможность проголосовать на выборах президента РФ?

– Да, конечно.

– В 2018 году в Новогорске был отдельный пункт голосования для различных спортсменов. Может быть, сейчас футболисты так же будут голосовать?

– Возможно. Сейчас также предусмотрена возможность электронного голосования, кто-то, вероятно, выберет этот вариант.