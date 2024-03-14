Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Стало известно, где будет голосовать на президентских выборах сборная России

    Стало известно, где будет голосовать на президентских выборах сборная России

    Президент РФС Александр Дюков сообщил, что игроки сборной России смогут проголосовать на выборах президента.

    • Голосование пройдет с 15 по 17 марта.

    – Сборная России будет закрыта на базе в Новогорске. У футболистов будет возможность проголосовать на выборах президента РФ?

    – Да, конечно.

    – В 2018 году в Новогорске был отдельный пункт голосования для различных спортсменов. Может быть, сейчас футболисты так же будут голосовать?

    – Возможно. Сейчас также предусмотрена возможность электронного голосования, кто-то, вероятно, выберет этот вариант.

    • 21 марта Россия примет дома Сербию.
    • 25 марта состоится встреча с Парагваем.

    Новости по теме
    Жена Карпина сообщила о трагедии в семье 7
    Карпин: «Мне не нравится тренировать в Москве» 8
    В сборную России вызвали еще одного вратаря из европейского чемпионата 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:29
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+