Бубнов раскритиковал решение Галицкого

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал решение «Краснодара» расторгнуть контракт с главным тренером команды Владимиром Ивичем. Он также назвал нового тренера «быков» Мурада Мусаева «карманным» тренером.

«Краснодар» в текущем сезоне показывал сбалансированный футбол. Именно Владимир Ивич поставил «быкам» такой стиль. С сербским тренером команда реально претендовала на чемпионский титул. На чисто атакующей игре, которая была у команды, далеко не уедешь.

Галицкий опять навредил «Краснодару». Ничего страшного не произошло. У всех команд бывают спады, всего одно очко отставания от первого места. А владелец «Краснодара» берет и увольняет тренера за десять туров до окончания чемпионата. Такого нигде в мире нет! У Галицкого неправильное представление о футболе.

В последних двух играх «Краснодар», как и прежде, создавал много голевых моментов, просто мяч упорно не шел в ворота. Они атаковали большую часть времени, а значит, игра у «быков» была хорошо поставлена. Именно за это отвечал Ивич. А за слабую реализацию нужно спрашивать с игроков. Собирать и серьезно разговаривать, а не увольнять тренера после трех неудачных матчей.

Истинные причины отставки Ивича станут известны не сразу, а может, все стороны предпочтут отмолчаться, но очевидно, что сербский специалист имел свое видение, которое отличалось от взглядов владельца. При этом он мог открыто выражать недовольство, что Галицкий не любит.

Интересно, кого поставят вместо Ивича. Если слухи о Мусаеве подтвердятся [высказывание Бубнова было сделано до подтверждения назначения Мусаева «Краснодаром», – прим.], то можно смело говорить, что Галицкий вернул «карманного» тренера, который слова поперек сказать не сможет, даже если будет придерживаться другого мнения. Нет уверенности, что любой другой тренер, кроме Ивича, способен дать результат на таком коротком отрезке. И что тогда будет делать Галицкий? Вопрос не праздный, особенно если клуб опустится еще ниже.

Отставка Ивича наверняка стала неприятной неожиданностью для болельщиков. Велика вероятность, что в этой ситуации они встанут на сторону сербского тренера, да и футбольные эксперты тоже, а вот Галицкий будет выглядеть неприглядно. Никто его не поддержит», – написал Бубнов.