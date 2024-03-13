Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Владелец шашлычной ответил на претензии Мбаппе: «Он сошел с ума!»

    Владелец шашлычной ответил на претензии Мбаппе: «Он сошел с ума!»

    Мохамед Хенни, владелец шашлычной из Марселя, прокомментировал потенциальное судебное разбирательство с Килианом Мбаппе.

    • Хозяину кафе пригрозили судом представители футболиста.
    • Он указал, что в меню есть кебаб «с такой же круглой лепешкой, как череп Мбаппе».
    • Форвард «ПСЖ» считает, что его фамилия использовалась в коммерческих и рекламных целях без получения согласия на это.
    • У Хенни есть 8 дней, чтобы урегулировать вопрос в досудебном порядке.

    «Мбаппе хочет меня засудить, я опустошен. Я не думал, что у игрока такого уровня есть время на то, чтобы думать обо мне. Он потратил время и деньги на то, чтобы атаковать меня.

    Я никому не причиняю вреда, я просто шучу. Тебе не стыдно? Тебе нечем заняться? Подать на меня в суд, пожаловаться безо всякой причины?

    В ресторане продается «галета – такая же увесистая, как Пайет». И Пайет ничего не сказал! А почему? Потому что он игрок с ценностями. А Мбаппе сошел с ума!», – заявил Хенни.

    Новости по теме
    Мбаппе пригрозил судом шашлычной из Марселя 3
    «ПСЖ» может заменить Мбаппе звездным вингером из АПЛ
    Роналдо заявил о желании увидеть Холанда и Мбаппе в «Реале» 1
    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2024 22:47
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Ziklop
    1710360721
    плохо что Реал берёт этого козла, желаю ему ожиреть и задыхаться от жадности!
    Ответить
    Cleaner
    1710362060
    Мбаппе сошел с ума от своей жадности и властолюбия...(((
    Ответить
    Pooodle
    1710363958
    Может Пайет просто об этом ещё не знает?)
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+