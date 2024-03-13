Владелец шашлычной ответил на претензии Мбаппе: «Он сошел с ума!»

Мохамед Хенни, владелец шашлычной из Марселя, прокомментировал потенциальное судебное разбирательство с Килианом Мбаппе.

Хозяину кафе пригрозили судом представители футболиста.

Он указал, что в меню есть кебаб «с такой же круглой лепешкой, как череп Мбаппе».

Форвард «ПСЖ» считает, что его фамилия использовалась в коммерческих и рекламных целях без получения согласия на это.

У Хенни есть 8 дней, чтобы урегулировать вопрос в досудебном порядке.

«Мбаппе хочет меня засудить, я опустошен. Я не думал, что у игрока такого уровня есть время на то, чтобы думать обо мне. Он потратил время и деньги на то, чтобы атаковать меня.

Я никому не причиняю вреда, я просто шучу. Тебе не стыдно? Тебе нечем заняться? Подать на меня в суд, пожаловаться безо всякой причины?

В ресторане продается «галета – такая же увесистая, как Пайет». И Пайет ничего не сказал! А почему? Потому что он игрок с ценностями. А Мбаппе сошел с ума!», – заявил Хенни.