Мбаппе пригрозил судом шашлычной из Марселя

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе намерен судиться с Мохамедом Хенни из Марселя, который владеет рестораном быстрого питания.

Иск против хозяина шашлычной могут подать в связи с описанием одного из блюд в заведении.

Хенни указал, что в меню есть кебаб «с такой же круглой лепешкой, как череп Мбаппе».

Представители футболиста уже связались с бизнесменом и уведомили его о имеющихся претензиях.

«Месье Хенни использует имя Килиана Мбаппе в коммерческих и рекламных целях, не получив предварительно прямого согласия на это», – говорится в заказном письме от представителей форварда «ПСЖ».

У владельца кафе есть восемь дней, чтобы убрать фамилию Мбаппе из меню и урегулировать вопрос в досудебном порядке.