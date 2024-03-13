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    Мбаппе пригрозил судом шашлычной из Марселя

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе намерен судиться с Мохамедом Хенни из Марселя, который владеет рестораном быстрого питания.

    Иск против хозяина шашлычной могут подать в связи с описанием одного из блюд в заведении.

    Хенни указал, что в меню есть кебаб «с такой же круглой лепешкой, как череп Мбаппе».

    Представители футболиста уже связались с бизнесменом и уведомили его о имеющихся претензиях.

    «Месье Хенни использует имя Килиана Мбаппе в коммерческих и рекламных целях, не получив предварительно прямого согласия на это», – говорится в заказном письме от представителей форварда «ПСЖ».

    У владельца кафе есть восемь дней, чтобы убрать фамилию Мбаппе из меню и урегулировать вопрос в досудебном порядке.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 21:33
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    Комментарии (1)
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    life85
    1710356375
    Жадность Мбаппе не имеет границ...
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