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    • Аршавин прокомментировал увольнение Ивича из «Краснодара»

    Аршавин прокомментировал увольнение Ивича из «Краснодара»

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к отставке Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

    «Отставка неожиданна, команда находится всего в одном очке до первого места. Одно очко – это не такое большое отставание, и все можно было исправить.

    Что касается игры и результата, то, я думаю, Сергей Николаевич [Галицкий] готов был бы потерпеть, если бы ему привезли чемпионство в конце сезона», – заявил Аршавин.

    • Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
    • Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
    • Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 млн евро.
    • Весной краснодарцы проиграли 2 из 3 матчей.

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    Источник: «РБК Спорт»

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