Аршавин прокомментировал увольнение Ивича из «Краснодара»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к отставке Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».
«Отставка неожиданна, команда находится всего в одном очке до первого места. Одно очко – это не такое большое отставание, и все можно было исправить.
Что касается игры и результата, то, я думаю, Сергей Николаевич [Галицкий] готов был бы потерпеть, если бы ему привезли чемпионство в конце сезона», – заявил Аршавин.
- Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
- Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
- Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 млн евро.
- Весной краснодарцы проиграли 2 из 3 матчей.