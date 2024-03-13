Аршавин прокомментировал увольнение Ивича из «Краснодара»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к отставке Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Отставка неожиданна, команда находится всего в одном очке до первого места. Одно очко – это не такое большое отставание, и все можно было исправить.

Что касается игры и результата, то, я думаю, Сергей Николаевич [Галицкий] готов был бы потерпеть, если бы ему привезли чемпионство в конце сезона», – заявил Аршавин.