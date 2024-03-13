«Краснодар» поставил задачу Мусаеву на остаток сезона

Мурад Мусаев договорился о возвращении в «Краснодар». В скором времени стороны заключат контракт до конца сезона.
В соглашении будет опция продления. Она активируется, если команда финиширует в топ-3 РПЛ.
- Сегодня «Краснодар» уволил Владимира Ивича.
- Команда ни разу не выиграла в 3 матчах после возобновления сезона.
- Краснодарцы вылетели из Фонбет Кубка России от «Химок» и уступили лидерство в чемпионате «Зениту».
- Мусаев работал в клубе до 2021 года, главная команда при нем провела 126 официальных матчей.