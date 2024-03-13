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    «Краснодар» поставил задачу Мусаеву на остаток сезона

    Мурад Мусаев договорился о возвращении в «Краснодар». В скором времени стороны заключат контракт до конца сезона.

    В соглашении будет опция продления. Она активируется, если команда финиширует в топ-3 РПЛ.

    • Сегодня «Краснодар» уволил Владимира Ивича.
    • Команда ни разу не выиграла в 3 матчах после возобновления сезона.
    • Краснодарцы вылетели из Фонбет Кубка России от «Химок» и уступили лидерство в чемпионате «Зениту».
    • Мусаев работал в клубе до 2021 года, главная команда при нем провела 126 официальных матчей.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 15:30
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    Комментарии (16)
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    Опорник1984
    1710334038
    Когда то это уже было. Если бы у руководства Краснодара было терпение. возможно Мусаев превратился в хорошего специалиста. Атак не понятно чем закончится второе пришествие Мусаева в клуб.
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    VPERDIV SPARTAK
    1710334391
    Ха-ха) Мусаев,потом Шалимов, затем Хохлов,можно Семшова испробовать)) Галицкий говномес,а давай сразу Мостового в тренеры!?) Слабо?)
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    Semenycch
    1710335305
    Произошел какой то конфликт в команде? Не понятные и не разумные перестановки в тренерском коллективе в Краснодаре!
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    ...уефан
    1710335945
    ...либо Мусаев команду по ходу сезона ломать будет, либо сам сломается, либо доедет на том, что есть до конца сезона...
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    ESC-Russia-google
    1710336197
    С Мусаевым рискуют вообще слить даже бронзу.
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    ...уефан
    1710336754
    ... называется, сезон возобновился. Потом - Урал. Затем - Динамо и Локо...
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    qawzsexdr
    1710337592
    Зря Ивича уволили, это были временные трудности.
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    Алекс636363
    1710340599
    ну все. галицкий и хашиг совершили ошибку сезона. не станут коровки быками при мусаеве. привет, 0-5 от ахмата, привет, 1-6 от спартака
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    FRZZ
    1710342061
    Мусаев набрался опыта в Азербайджанском Сабахе и будем надеяться удержит Краснодар на втором месте, хотя сомнительно.
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    SLADE2019
    1710342108
    Вся надежда на то, что Карпов себе верен. Одним словом врет.
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