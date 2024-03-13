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    Легионеры ЦСКА попросили автомобили LADA

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил о желании отдельных игроков команды ездить на автомобилях LADA.

    • Накануне клуб заключил партнерское соглашение с автопроизводителем.
    • LADA получит право на экспонирование автомобиля в чаше «ВЭБ Арены» при проведении домашних матчей и размещение рекламных материалов на LED-экранах стадиона.
    • Также планируется организация совместных промо-акций и ряда активностей для болельщиков ЦСКА и поклонников бренда LADA.

    «От некоторых игроков основного состава, причем иностранцев, уже пришел запрос о том, можно ли получить автомобиль», – сказал Бабаев.

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    Источник: «Р-Спорт»

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