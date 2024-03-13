Легионеры ЦСКА попросили автомобили LADA

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил о желании отдельных игроков команды ездить на автомобилях LADA.

Накануне клуб заключил партнерское соглашение с автопроизводителем.

LADA получит право на экспонирование автомобиля в чаше «ВЭБ Арены» при проведении домашних матчей и размещение рекламных материалов на LED-экранах стадиона.

Также планируется организация совместных промо-акций и ряда активностей для болельщиков ЦСКА и поклонников бренда LADA.

«От некоторых игроков основного состава, причем иностранцев, уже пришел запрос о том, можно ли получить автомобиль», – сказал Бабаев.