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    ЦСКА заключил партнерское соглашение с LADA

    ЦСКА обзавелся новым официальным партнером – это компания LADA.

    Сегодня, 12 марта, стороны заключили соглашение на 2024-й год.

    «В рамках соглашения LADA получит право на экспонирование автомобиля в чаше «ВЭБ Арены» при проведении домашних матчей и размещение рекламных материалов на LED-экранах стадиона.

    Также планируется организация совместных промо-акций и ряда активностей для болельщиков ЦСКА и поклонников бренда LADA», – говорится в публикации армейцев.

    «Мы очень рады получить такого известного отечественного партнера как LADA, лидера автомобильного рынка в России. Уверен, что наше сотрудничество пойдет на пользу клубу в части продвижения нашего бренда среди автолюбителей.

    Надеемся, что наше партнерство будет плодотворным и взаимовыгодным, и в будущем приобретет долгосрочный характер», – прокомментировал сделку генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Комментарии (2)
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    АКС-74У
    1710263770
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    FCSpartakM
    1710268181
    Игра коней и впрямь как автоваз
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