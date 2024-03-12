ЦСКА заключил партнерское соглашение с LADA

ЦСКА обзавелся новым официальным партнером – это компания LADA.

Сегодня, 12 марта, стороны заключили соглашение на 2024-й год.

«В рамках соглашения LADA получит право на экспонирование автомобиля в чаше «ВЭБ Арены» при проведении домашних матчей и размещение рекламных материалов на LED-экранах стадиона.

Также планируется организация совместных промо-акций и ряда активностей для болельщиков ЦСКА и поклонников бренда LADA», – говорится в публикации армейцев.

«Мы очень рады получить такого известного отечественного партнера как LADA, лидера автомобильного рынка в России. Уверен, что наше сотрудничество пойдет на пользу клубу в части продвижения нашего бренда среди автолюбителей.

Надеемся, что наше партнерство будет плодотворным и взаимовыгодным, и в будущем приобретет долгосрочный характер», – прокомментировал сделку генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.