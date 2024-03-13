Уткин высказался о причинах отставки Ивича

Журналист Василий Уткин предположил, что «Краснодар» расстался с главным тренером Владимиром Ивичем из-за внутреннего конфликта в клубе.
«Никакого логического объяснения отставке Владимира Ивича нет. Ну, так не бывает в борьбе за чемпионство.
Значит, причины во внутреннем конфликте», – написал Уткин.
- Ивич работал с командой с 4 января 2023 года. По данным «Спорт-Экспресса», ему выплатят 1,5 миллиона евро за досрочное расторжение контракта.
- «Краснодар» во вторник, 12 марта, проиграл «Химкам» (0:2) и вылетел из Кубка России.
- После возобновления сезона «быки» потерпели поражения в двух матчах, а еще одна встреча закончилась ничьей.
- В РПЛ «Краснодар» опустился на второе место. У команды 39 очков после 20 туров, она отстает на 1 очко от «Зенита».
- Ивича называют кандидатом на пост главного тренера «Спартака» в случае отставки Гильермо Абаскаля.
- Кандидатами на пост главного тренера «Краснодара» называют Мурада Мусаева и Александра Сторожука.