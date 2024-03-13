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    Уткин высказался о причинах отставки Ивича

    Журналист Василий Уткин предположил, что «Краснодар» расстался с главным тренером Владимиром Ивичем из-за внутреннего конфликта в клубе.

    «Никакого логического объяснения отставке Владимира Ивича нет. Ну, так не бывает в борьбе за чемпионство.

    Значит, причины во внутреннем конфликте», – написал Уткин.

    • Ивич работал с командой с 4 января 2023 года. По данным «Спорт-Экспресса», ему выплатят 1,5 миллиона евро за досрочное расторжение контракта.
    • «Краснодар» во вторник, 12 марта, проиграл «Химкам» (0:2) и вылетел из Кубка России.
    • После возобновления сезона «быки» потерпели поражения в двух матчах, а еще одна встреча закончилась ничьей.
    • В РПЛ «Краснодар» опустился на второе место. У команды 39 очков после 20 туров, она отстает на 1 очко от «Зенита».
    • Ивича называют кандидатом на пост главного тренера «Спартака» в случае отставки Гильермо Абаскаля.
    • Кандидатами на пост главного тренера «Краснодара» называют Мурада Мусаева и Александра Сторожука.

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    Источник: телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

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    Комментарии (2)
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    The only one
    1710325195
    кто же захочет работать с тренером, который спит и видит себя в другой команде...
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    andr45
    1710325488
    Ивич умница) Поняв, что от энтих футболеров ждать нечего, быстренько обтяпал дельце так, чтобы его уволили вместе с ПОЛУТОРА МИЛЛИОНОВ ЕВРО) ПУСТЬ СКАЖЕТ СПАСИБО ЗА НАУКУ РАДИМОВУ-БУЛАНОВ)))
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