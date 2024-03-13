Уткин высказался о причинах отставки Ивича

Журналист Василий Уткин предположил, что «Краснодар» расстался с главным тренером Владимиром Ивичем из-за внутреннего конфликта в клубе.

«Никакого логического объяснения отставке Владимира Ивича нет. Ну, так не бывает в борьбе за чемпионство.

Значит, причины во внутреннем конфликте», – написал Уткин.