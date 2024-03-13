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    • Талалаев отреагировал на информацию о переговорах с «Краснодаром»

    Талалаев отреагировал на информацию о переговорах с «Краснодаром»

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев сказал, что не вел переговоров о назначении его на аналогичный пост в «Краснодаре».

    «Никаких переговоров с «Краснодаром» не было», – сказал Талалаев.

    • «Химки» лидируют в Первой лиге с 42 очками после 22 туров.
    • «Краснодар» сегодня объявил о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем.
    • Команда занимает второе место в РПЛ с 39 очками после 20 туров. Она уступает одно очко «Зениту».
    • «Краснодар» во вторник, 12 марта, проиграл «Химкам» (0:2) и вылетел из Кубка России.

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    Источник: Metaratings.ru

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