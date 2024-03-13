Талалаев отреагировал на информацию о переговорах с «Краснодаром»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев сказал, что не вел переговоров о назначении его на аналогичный пост в «Краснодаре».
«Никаких переговоров с «Краснодаром» не было», – сказал Талалаев.
- «Химки» лидируют в Первой лиге с 42 очками после 22 туров.
- «Краснодар» сегодня объявил о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем.
- Команда занимает второе место в РПЛ с 39 очками после 20 туров. Она уступает одно очко «Зениту».
- «Краснодар» во вторник, 12 марта, проиграл «Химкам» (0:2) и вылетел из Кубка России.