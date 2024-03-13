Гинер поблагодарил болельщиков ЦСКА после матча с «Ростовом»

Президент ЦСКА Евгений Гинер после ответного матча 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Ростовом» (2:0, первый матч – 1:1) обратился к болельщикам.

«На стадионе была невероятная атмосфера! Наши болельщики, без которых нет футбола и нет нас, весь матч гнали команду вперед. Фантастическая поддержка, и, конечно, ребята не могли подвести и выиграли благодаря вам! Вы в очередной раз доказали, что вы – наш настоящий 12-й игрок. Спасибо вам!» – сказал Гинер.