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    • ⚡ «Краснодар» расторг контракт с Ивичем – тренером интересуется «Спартак»

    ⚡ «Краснодар» расторг контракт с Ивичем – тренером интересуется «Спартак»

    «Краснодар» объявил о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем.

    «ФК «Краснодар» благодарит его за работу и желает успехов в дальнейшей работе и жизни», – говорится в сообщении.

    • Ивич работал с командой с 4 января 2023 года.
    • «Краснодар» во вторник, 12 марта, проиграл «Химкам» (0:2) и вылетел из Кубка России.
    • После возобновления сезона «быки» потерпели поражения в двух матчах, а еще одна встреча закончилась ничьей.
    • В РПЛ «Краснодар» опустился на второе место. У команды 39 очков после 20 туров, она отстает на 1 очко от «Зенита».
    • Ивича называют кандидатом на пост главного тренера «Спартака» в случае отставки Гильермо Абаскаля.

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    Источник: официальный сайт «Краснодара»

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    Сегодня, 10:50
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    Комментарии (46)
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    MazaiNN
    1710318353
    Что случилось то случилось. Удачи ему. По мне так это неразумно.
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    Semenycch
    1710319505
    Посреди сезона менять тренера, разе это разумно?
    Ответить
    ...уефан
    1710319783
    ...такова жизнь футбольная на данном этапе в РПЛ...
    Ответить
    ...уефан
    1710319971
    ...в погоне за чемпионством они разрушили тот Краснодар, который заслуживал не один сезон зрительские симпатии(...
    Ответить
    ...уефан
    1710320314
    ...Семак затихарился, в тишине и темноте деньги пересчитывает, ждёт своей очереди, крысенышь)...
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    DOCTOR PENALTY
    1710320476
    Ивич уволен - это плохая новость для Краснодара и РПЛ! Ивичем интересуется Спартак - это очень хорошая новость для красно-белых и РПЛ!
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    Artemka444
    1710320521
    Спартаку ни кто не поможет так то!!!
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    The only one
    1710320648
    Бабки решают всё.
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    fakeid
    1710320695
    вот же бред. даже хрюканы его сейчас не подхватят, дадут доработать рыжему. ну придёт сейчас новый - а трансферов нема, придётся работать с тем, что есть. пока ещё не назвали, кто будет временным тренером - но ему придётся не сладко.
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    ESC-Russia-google
    1710320752
    Такой исторический шанс на чемпионство профукать! Что же ты делаешь, Галицкий! Видимо теперь остаётся надеяться на Динамо!
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