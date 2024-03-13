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    Титов дал оценку работе Абаскаля под давлением

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов сказал об особенностях работы главного тренера красно-белых.

    «Увольнение Абаскаля? Решать не мне. Я просто могу сказать одно: не каждый тренер способен пройти испытание «Спартаком» и работать в этом клубе. Ты всегда под давлением, от тебя ждут только побед. На мой взгляд, время показало, что Абаскаль оказался не готов к такой работе. Не справляется. Ну и все эти ситуации... Кого-то он воспитывает, с кем-то ссорится, с кем-то не разговаривает. На пользу «Спартаку» это точно не идет», – сказал Титов.

    • Красно‑белые с 31 очком занимают 6-е место в чемпионате России. Отставание от лидера РПЛ «Зенита» составляет 9 очков.
    • По данным журналиста Ивана Карпова, отставка нынешнего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля ожидается после 14 марта, когда команда проведет ответный матч 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом».

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    Источник: «Известия»

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    Комментарии (10)
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    alefreddy
    1710314428
    не только его вина состав посредственный нет стабильно играющих игроков(Промес исключение) а сколько автоголов привезли на все остальные команды хватит
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    Алексей З
    1710314451
    Заезженная пластинка, практически после каждого поражения , мы слышим одно и тоже. Наверно "торсида" могла бы повлиять ( как с Кононовым) , но и там личные амбиции ( из-за Фан Иди) дороже клуба. Всё сводится к решению в Лукойле. Будем наблюдать.
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    JTherry
    1710316684
    а тем временем в краснодурке расторгли контракт с Ивичем, армяне не простили залёт Химкам с Тралалаевым во главе...
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    гууд
    1710316982
    наверно больше под градусом, чем под давлением)
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    Cleaner
    1710318227
    Абаскаль, когда с кем-то ссорится, то с этим кем-то не разговаривает??? Какие интересные подробности интимной жизни Спартака нам Егор Титов рассказал! РЖУ ни могу!!!...)))
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    DOCTOR PENALTY
    1710320955
    Ещё до того, как "время показало", было ясно, что этот тренеришка не для Спартака.
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