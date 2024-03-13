Титов дал оценку работе Абаскаля под давлением

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов сказал об особенностях работы главного тренера красно-белых.

«Увольнение Абаскаля? Решать не мне. Я просто могу сказать одно: не каждый тренер способен пройти испытание «Спартаком» и работать в этом клубе. Ты всегда под давлением, от тебя ждут только побед. На мой взгляд, время показало, что Абаскаль оказался не готов к такой работе. Не справляется. Ну и все эти ситуации... Кого-то он воспитывает, с кем-то ссорится, с кем-то не разговаривает. На пользу «Спартаку» это точно не идет», – сказал Титов.