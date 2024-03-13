Титов дал оценку работе Абаскаля под давлением

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов сказал об особенностях работы главного тренера красно-белых.
«Увольнение Абаскаля? Решать не мне. Я просто могу сказать одно: не каждый тренер способен пройти испытание «Спартаком» и работать в этом клубе. Ты всегда под давлением, от тебя ждут только побед. На мой взгляд, время показало, что Абаскаль оказался не готов к такой работе. Не справляется. Ну и все эти ситуации... Кого-то он воспитывает, с кем-то ссорится, с кем-то не разговаривает. На пользу «Спартаку» это точно не идет», – сказал Титов.
- Красно‑белые с 31 очком занимают 6-е место в чемпионате России. Отставание от лидера РПЛ «Зенита» составляет 9 очков.
- По данным журналиста Ивана Карпова, отставка нынешнего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля ожидается после 14 марта, когда команда проведет ответный матч 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом».