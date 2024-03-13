В среду, 13 марта, астраханский «Волгарь» дома сыграет с грозненским «Ахматом». Игра пройдет в рамках четвертьфинала нижней сетки Кубка России. Встречу начнут в 15:30 по московскому времени.

В предыдущих пяти поединках «Волгарь» трижды проиграл, а два раза сыграл вничью. Команда забила 2 мяча – по 0,4 гола за матч, и пропустила 9 мячей – в среднем 1,8 мяча за игру.

«Ахмат»

Грозненцы в последних пяти поединках выиграли два матча, а в трех встречах уступили. «Ахмат» забил 4 гола – по 0,8 гола за матч, пропустили грозненцы 6 мячей, или в среднем 1,2 мяча за игру.

Прогноз на матч «Волгарь» – «Ахмат»

История противостояния команд насчитывает 16 матчей, в которых 1 раз побеждал «Волгарь», а в 15 встречах успеха достигал грозненский «Ахмат». В последних трех очных встречах грозненцы одержали две победы, а еще одна игра завершилась ничьей.

В предстоящей встрече грозненцы выглядят фаворитом встречи. Наверняка подопечные Мирослава Ромащенко выиграют поединок (1.82).