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    • Вратарь «Арсенала» Рая рассказал об отработке пенальти после двух отбитых 11-метровых в матче ЛЧ

    Вратарь «Арсенала» Рая рассказал об отработке пенальти после двух отбитых 11-метровых в матче ЛЧ

    Вратарь «Арсенала» Давид Рая поделился эмоциями после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (1:0, по пенальти 4:2). В послематчевой серии он отразил два 11-метровых удара португальской команды.

    «Безусловно, это прекрасное ощущение лично для меня – впервые играть в Лиге чемпионов, но и клуб вышел в четвертьфинал впервые за много лет. С самого начала матча мы играли очень хорошо. Доминировали, создавали моменты, но в итоге все дошло до серии пенальти.

    В этом сезоне мы много работали над пенальти, и вся упорная работа с тренером вратарей и командой принесла свои плоды. Это прекрасный момент как для меня лично, так и для команды. Я на седьмом небе от счастья – отразить два пенальти в Лиге чемпионов и пройти в четвертьфинал.

    Соперник усложнил нам задачу, они играли в свою игру, но мы забили гол, который был нужен, и дело дошло до пенальти – и это был сумасшедший момент. Такие моменты много значат. В футбол играешь ради таких моментов.

    Мне повезло, что я играю за «Арсенал», выступаю в Лиге чемпионов, дошел до четвертьфинала. Мы будем наслаждаться», – сказал Рая.

    • В первом матче 1/8 финала «Порту» победил со счетом 1:0.
    • «Арсенал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с 2010 года.

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    Источник: BBC

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