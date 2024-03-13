Овчинников предложил «Спартаку» взять Юрана

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников отреагировал на возможный уход Гильермо Абаскаля из «Спартака».

«Для «Спартака» эта новость очень положительная, а мне без разницы от этого. Кто может заменить Абаскаля на его посту? Пусть это решает руководство клуба. Если говорить про российских тренеров, то назначать Станислава Черчесова или Валерия Карпина они побоятся. Иностранцы? Могут опять обжечься и нарваться на кого-то, кто будет хуже Абаскаля. Я думаю, что Сергей Юран – хорошая кандидатура. Он – спартаковец по духу», – сказал Овчинников.