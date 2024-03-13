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    Овчинников предложил «Спартаку» взять Юрана

    Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников отреагировал на возможный уход Гильермо Абаскаля из «Спартака».

    «Для «Спартака» эта новость очень положительная, а мне без разницы от этого. Кто может заменить Абаскаля на его посту? Пусть это решает руководство клуба. Если говорить про российских тренеров, то назначать Станислава Черчесова или Валерия Карпина они побоятся. Иностранцы? Могут опять обжечься и нарваться на кого-то, кто будет хуже Абаскаля. Я думаю, что Сергей Юран – хорошая кандидатура. Он – спартаковец по духу», – сказал Овчинников.

    • В воскресенье «Спартак» уступил «Факелу» со счетом 0:2 в матче 20‑го тура РПЛ.
    • Красно‑белые с 31 очком занимают 6-е место в чемпионате России. Отставание от лидера РПЛ «Зенита» составляет 9 очков.
    • По данным журналиста Ивана Карпова, отставка нынешнего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля ожидается после 14 марта, когда команда проведет ответный матч 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом».
    • Юран сейчас возглавляет «Пари НН».

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    Источник: Betonmobile

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    Al Nikki
    1710307834
    Руки прочь от Юрана...
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