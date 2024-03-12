Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался по итогам проигранного матча с ЦСКА.
- Команды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
- Армейцы выиграли со счетом 2:0.
- ЦСКА вышел в 1/2 финала Пути РПЛ, «Ростов» отправился в Путь регионов.
– Во втором тайме не нравилось всe. В первом нравилось всe, во втором всe не нравилось.
– Что так сильно изменилось?
– Всe изменилось.
– Резко после перерыва начали играть не так?
– Да.
– После игры разговаривали с Сергеем Карасевым на поле. О чем был разговор?
– Просто поблагодарил за игру.
– Согласны с решением не назначить пенальти за попадание мяча в руку?
– Нет, и что?