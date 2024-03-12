Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от ЦСКА

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался по итогам проигранного матча с ЦСКА.

    • Команды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • Армейцы выиграли со счетом 2:0.
    • ЦСКА вышел в 1/2 финала Пути РПЛ, «Ростов» отправился в Путь регионов.

    – Во втором тайме не нравилось всe. В первом нравилось всe, во втором всe не нравилось.

    – Что так сильно изменилось?

    – Всe изменилось.

    – Резко после перерыва начали играть не так?

    – Да.

    – После игры разговаривали с Сергеем Карасевым на поле. О чем был разговор?

    – Просто поблагодарил за игру.

    – Согласны с решением не назначить пенальти за попадание мяча в руку?

    – Нет, и что?

    Новости по теме
    Карпин: «Мне не нравится тренировать в Москве»
    Карпин поделился ожиданиями от матчей с Сербией и Парагваем 1
    Жена Карпина ответила, что муж ей подарил на 8 марта – она просила Мерседес 11
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2024 22:55
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    MaxRnD
    1710275046
    Всё правильно, на второй тайм не явились
    Ответить
    Art1989
    1710277233
    Карпину всегда все не нравиться когда проигрывает, такое ощущение что он один понимает в футболе )
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+