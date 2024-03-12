Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался по итогам проигранного матча с ЦСКА.

Команды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Армейцы выиграли со счетом 2:0.

ЦСКА вышел в 1/2 финала Пути РПЛ, «Ростов» отправился в Путь регионов.

– Во втором тайме не нравилось всe. В первом нравилось всe, во втором всe не нравилось.

– Что так сильно изменилось?

– Всe изменилось.

– Резко после перерыва начали играть не так?

– Да.

– После игры разговаривали с Сергеем Карасевым на поле. О чем был разговор?

– Просто поблагодарил за игру.

– Согласны с решением не назначить пенальти за попадание мяча в руку?

– Нет, и что?