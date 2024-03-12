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    Бабаев сделал заявление о трансферах ЦСКА

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил, поможет ли клубу партнерское соглашение с LADA улучшить работу над усилением состава.

    «Вполне возможно, что после подписания нового соглашения о сотрудничестве у ЦСКА будет больше трансферов.

    Но трансферы – это отдельная история, поэтому отвечу коротко», – сказал Бабаев.

    • ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ после 20 туров.
    • Сейчас армейцы играют с «Ростовом» в Фонбет Кубке России – «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
    • Зимой столичный клуб потратил на трансферы 550 тысяч евро.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (9)
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    Таврида
    1710265119
    Ну и?
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    ...уефан
    1710266978
    ...убийственная новость). Надо было ещё её запустить с пометкой "молния"...
    Ответить
    Napaleon Banapart
    1710267160
    ПСБ Почта России Фонбет Апотека и Вайлберис.. Это только впереди на майке.. Плюс Россети Аэрофлот и что то еще сзади.. Еще на рукаыах и на шортах есть надписи.. Доска обьявлений прям. Продам Куплю...
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    Алексей З
    1710268670
    "Отвечу коротко "... и что ответил ? Эзопов язык. Он сам то понял что сказал.
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    Mirak92
    1710272208
    Трансеферы?наъх.й надо .я LADA прорекламирую ,кто из колхоза придет может
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    Ивантеевец
    1710272913
    Понятно все. Денег нет, но вы держитесь. Ничего нового, к сожалению.
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