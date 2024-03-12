Бабаев сделал заявление о трансферах ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил, поможет ли клубу партнерское соглашение с LADA улучшить работу над усилением состава.

«Вполне возможно, что после подписания нового соглашения о сотрудничестве у ЦСКА будет больше трансферов.

Но трансферы – это отдельная история, поэтому отвечу коротко», – сказал Бабаев.