Бабаев сделал заявление о трансферах ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил, поможет ли клубу партнерское соглашение с LADA улучшить работу над усилением состава.
«Вполне возможно, что после подписания нового соглашения о сотрудничестве у ЦСКА будет больше трансферов.
Но трансферы – это отдельная история, поэтому отвечу коротко», – сказал Бабаев.
- ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ после 20 туров.
- Сейчас армейцы играют с «Ростовом» в Фонбет Кубке России – «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Зимой столичный клуб потратил на трансферы 550 тысяч евро.