Агент объяснил, почему «Спартак» вряд ли пригласит тренера «Браги»

Футбольный агент Паулу Барбоза считает маловероятным переход главного тренера «Браги» Артура Жорже в «Спартак».
«Назначение Жорже в «Спартак» маловероятно. У специалиста есть действующий контракт с «Брагой», также команда идет на четвертом месте в чемпионате Португалии, это достаточно хороший результат.
Жорже – это молодой тренер, который только в прошлом сезоне начал работать с первой командой. Если «Спартак» захочет поменять тренера, то у них должно быть несколько вариантов развития. Сейчас на рынке есть более успешные тренеры.
Не думаю, что Жорже – это тренер, который подходит красно-белым. «Спартак» – это большой клуб, а Артур – начинающий тренер. Московскому клубу нужен тренер с более серьезными заслугами», – сказал Барбоза.
- «Спартак» может уволить Гильермо Абаскаля во время паузы на матчи сборных.
- Команда идет на 6-м месте в таблице РПЛ.
- После возобновления сезона москвичи набрали в чемпионате 1 очко из 6 возможных.