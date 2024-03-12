Агент объяснил, почему «Спартак» вряд ли пригласит тренера «Браги»

Футбольный агент Паулу Барбоза считает маловероятным переход главного тренера «Браги» Артура Жорже в «Спартак».

«Назначение Жорже в «Спартак» маловероятно. У специалиста есть действующий контракт с «Брагой», также команда идет на четвертом месте в чемпионате Португалии, это достаточно хороший результат.

Жорже – это молодой тренер, который только в прошлом сезоне начал работать с первой командой. Если «Спартак» захочет поменять тренера, то у них должно быть несколько вариантов развития. Сейчас на рынке есть более успешные тренеры.

Не думаю, что Жорже – это тренер, который подходит красно-белым. «Спартак» – это большой клуб, а Артур – начинающий тренер. Московскому клубу нужен тренер с более серьезными заслугами», – сказал Барбоза.