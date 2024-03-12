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    • Агент объяснил, почему «Спартак» вряд ли пригласит тренера «Браги»

    Агент объяснил, почему «Спартак» вряд ли пригласит тренера «Браги»

    Футбольный агент Паулу Барбоза считает маловероятным переход главного тренера «Браги» Артура Жорже в «Спартак».

    «Назначение Жорже в «Спартак» маловероятно. У специалиста есть действующий контракт с «Брагой», также команда идет на четвертом месте в чемпионате Португалии, это достаточно хороший результат.

    Жорже – это молодой тренер, который только в прошлом сезоне начал работать с первой командой. Если «Спартак» захочет поменять тренера, то у них должно быть несколько вариантов развития. Сейчас на рынке есть более успешные тренеры.

    Не думаю, что Жорже – это тренер, который подходит красно-белым. «Спартак» – это большой клуб, а Артур – начинающий тренер. Московскому клубу нужен тренер с более серьезными заслугами», – сказал Барбоза.

    • «Спартак» может уволить Гильермо Абаскаля во время паузы на матчи сборных.
    • Команда идет на 6-м месте в таблице РПЛ.
    • После возобновления сезона москвичи набрали в чемпионате 1 очко из 6 возможных.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:26
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    Комментарии (2)
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    WE ARE FOR PETER
    1710258850
    Не нужны ему серьезные тренеры
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    ...уефан
    1710259478
    ...нам главное - купить! А будет он или не будет тренировать - это дело десятое)...
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