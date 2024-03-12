Игрок «Пари НН» рассказал о самом запоминающемся совете от Романцева

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев назвал совет Олега Романцева, который ему запомнился больше всего.

Экс-тренер «Спартака» в начале декабря стал наставником и советником нижегородского клуба.

Он не тренирует с 2005 года.

Романцев приводил спартаковцев к чемпионству 9 раз.

«Олег Романцев, безусловно, легенда нашего футбола. Лично с ним не общался. Но несколько раз Олег Иванович приходил к нам на командные собрания.

Давал наставления по футбольным и личным моментам. Кто-то задавал ему личные вопросы.

Самый запинающийся совет от Романцева – век футболиста короткий. Это запомнилось», – сказал Шнапцев.