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    • Игрок «Пари НН» рассказал о самом запоминающемся совете от Романцева

    Игрок «Пари НН» рассказал о самом запоминающемся совете от Романцева

    Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев назвал совет Олега Романцева, который ему запомнился больше всего.

    • Экс-тренер «Спартака» в начале декабря стал наставником и советником нижегородского клуба.
    • Он не тренирует с 2005 года.
    • Романцев приводил спартаковцев к чемпионству 9 раз.

    «Олег Романцев, безусловно, легенда нашего футбола. Лично с ним не общался. Но несколько раз Олег Иванович приходил к нам на командные собрания.

    Давал наставления по футбольным и личным моментам. Кто-то задавал ему личные вопросы.

    Самый запинающийся совет от Романцева – век футболиста короткий. Это запомнилось», – сказал Шнапцев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:55
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    Комментарии (2)
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    WE ARE FOR PETER
    1710258451
    Таких советов я тебе море дам) Романцев уже забыл все))
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    ...уефан
    1710259643
    ..."Век футболиста короткий*(с) Шопенгауэр)...
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