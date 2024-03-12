Агент Гурцкая – о возвращении Черчесова в «Спартак»: «Это будет ***»

Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил возможность возвращения Станислава Черчесова на пост главного тренера «Спартака».

– Ты веришь, что Матыцын и Черчесов встречались в понедельник?

– Я в это верю, но если Черчесов придет в «Спартак», я сойду с ума.

– Почему?

– Я не хочу это расшифровывать, но это будет ***. Все действия «Спартака» до этого дня говорили о том, что у них все хорошо, что они укрепляют иностранный блок.

Если сейчас приходит российский тренер, тогда для чего нужен был этот Амарал? Для чего нужна была вся эта затея?

– Если придет Черчесов, это будет означать, что Малышев не имеет никакого веса в «Спартаке»?

– Думаю, тогда Малышев должен будет уходить в отставку.