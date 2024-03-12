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    • Агент Гурцкая – о возвращении Черчесова в «Спартак»: «Это будет ***»

    Агент Гурцкая – о возвращении Черчесова в «Спартак»: «Это будет ***»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил возможность возвращения Станислава Черчесова на пост главного тренера «Спартака».

    – Ты веришь, что Матыцын и Черчесов встречались в понедельник?

    – Я в это верю, но если Черчесов придет в «Спартак», я сойду с ума.

    – Почему?

    – Я не хочу это расшифровывать, но это будет ***. Все действия «Спартака» до этого дня говорили о том, что у них все хорошо, что они укрепляют иностранный блок.

    Если сейчас приходит российский тренер, тогда для чего нужен был этот Амарал? Для чего нужна была вся эта затея?

    – Если придет Черчесов, это будет означать, что Малышев не имеет никакого веса в «Спартаке»?

    – Думаю, тогда Малышев должен будет уходить в отставку.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ после 20 туров.
    • Весной команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и уступила «Факелу» (0:2).
    • СМИ пишут, что главного тренера Гильермо Абаскаля могут уволить из клуба во время паузы на матчи сборных.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    Комментарии (8)
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    VPERDIV SPARTAK
    1710254303
    В свинарнике все возможное возможно)
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    Cleaner
    1710255317
    Гурцкая тоже захотела на новостях от Спартака пропиариться. Мнение Гурцкой Спартаку по барабану...
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    ...уефан
    1710255505
    ...зашевелились околоспортивные шакалы)...
    Ответить
    Project Бабангида
    1710257222
    "если есть стадо , есть пастух ..... " если в контракте не прописывать сбритые усы то придёт
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    WE ARE FOR PETER
    1710258521
    Кино и цирк)
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    Валя Ромашина
    1710260907
    Черчесов сможет поставить игроков на место , а то они зажрались
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