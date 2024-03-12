Агент Гурцкая – о возвращении Черчесова в «Спартак»: «Это будет ***»

Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил возможность возвращения Станислава Черчесова на пост главного тренера «Спартака».
– Ты веришь, что Матыцын и Черчесов встречались в понедельник?
– Я в это верю, но если Черчесов придет в «Спартак», я сойду с ума.
– Почему?
– Я не хочу это расшифровывать, но это будет ***. Все действия «Спартака» до этого дня говорили о том, что у них все хорошо, что они укрепляют иностранный блок.
Если сейчас приходит российский тренер, тогда для чего нужен был этот Амарал? Для чего нужна была вся эта затея?
– Если придет Черчесов, это будет означать, что Малышев не имеет никакого веса в «Спартаке»?
– Думаю, тогда Малышев должен будет уходить в отставку.
- «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ после 20 туров.
- Весной команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и уступила «Факелу» (0:2).
- СМИ пишут, что главного тренера Гильермо Абаскаля могут уволить из клуба во время паузы на матчи сборных.