Григорян определил главного фаворита чемпионской гонки РПЛ

Александр Григорян спрогнозировал чемпиона России в сезоне-2023/24.

– Как оцените форму «Зенита» в весенних двух матчах?

– Со «Спартаком» игра не совсем удалась. Мы понимаем, что после сборов большинство команд не в оптимальных кондициях. Я имею ввиду, их способности действовать на высоких скоростях.

У «Зенита» просто удивительно сильный состав, особенно центр. Их тройка Вендел-Барриос-Клаудиньо очень сильная. У них отсутствуют слабые места в составе. «Зенит» своe не упустит и станет чемпионом.