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    • Григорян определил главного фаворита чемпионской гонки РПЛ

    Григорян определил главного фаворита чемпионской гонки РПЛ

    Александр Григорян спрогнозировал чемпиона России в сезоне-2023/24.

    – Как оцените форму «Зенита» в весенних двух матчах?

    – Со «Спартаком» игра не совсем удалась. Мы понимаем, что после сборов большинство команд не в оптимальных кондициях. Я имею ввиду, их способности действовать на высоких скоростях.

    У «Зенита» просто удивительно сильный состав, особенно центр. Их тройка Вендел-Барриос-Клаудиньо очень сильная. У них отсутствуют слабые места в составе. «Зенит» своe не упустит и станет чемпионом.

    • На выходных «Зенит» стал лидером РПЛ, сместив «Краснодар».
    • Петербуржцы выигрывали Премьер-лигу 5 раз подряд.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (1)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1710251324
    Это и так всем известно кто чемпион
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