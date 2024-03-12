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    • Карпин объяснил, почему не вызвал Глушенкова в сборную России

    Карпин объяснил, почему не вызвал Глушенкова в сборную России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему Максим Глушенков из «Локомотива» не приедет в сборную России в марте.

    – Почему у Глушенкова на этом сборе не будет возможности примерить форму сборной России?

    – Причем здесь Глушенков и форма сборная России? Есть еще 50 игроков, которые не сыграют на этом сборе. Или даже 100 игроков.

    – Многие его относили даже к топ‑3 футболистам чемпионата.

    – Прекрасно. Если они специалисты, пускай его и вызывают.

    – Почему он не вызван?

    – Потому что есть другие футболисты.

    – Он вас пока не устраивает?

    – Пока нет.

    – В чем ему нужно прибавить?

    – Во всeм.

    • Сборная России 21 марта встретится с Сербией, 25 марта – с Парагваем.
    • Оба товарищеских матча пройдут на московском стадионе «Динамо».
    • Глушенков в этом сезоне забил 7 голов и сделал 10 ассистов в 27 матчах за «Локо».

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    Источник: «Матч ТВ»

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