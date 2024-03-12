Карпин объяснил, почему не вызвал Глушенкова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему Максим Глушенков из «Локомотива» не приедет в сборную России в марте.
– Почему у Глушенкова на этом сборе не будет возможности примерить форму сборной России?
– Причем здесь Глушенков и форма сборная России? Есть еще 50 игроков, которые не сыграют на этом сборе. Или даже 100 игроков.
– Многие его относили даже к топ‑3 футболистам чемпионата.
– Прекрасно. Если они специалисты, пускай его и вызывают.
– Почему он не вызван?
– Потому что есть другие футболисты.
– Он вас пока не устраивает?
– Пока нет.
– В чем ему нужно прибавить?
– Во всeм.
- Сборная России 21 марта встретится с Сербией, 25 марта – с Парагваем.
- Оба товарищеских матча пройдут на московском стадионе «Динамо».
- Глушенков в этом сезоне забил 7 голов и сделал 10 ассистов в 27 матчах за «Локо».