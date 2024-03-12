Карпин объяснил, почему не вызвал Глушенкова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему Максим Глушенков из «Локомотива» не приедет в сборную России в марте.

– Почему у Глушенкова на этом сборе не будет возможности примерить форму сборной России?

– Причем здесь Глушенков и форма сборная России? Есть еще 50 игроков, которые не сыграют на этом сборе. Или даже 100 игроков.

– Многие его относили даже к топ‑3 футболистам чемпионата.

– Прекрасно. Если они специалисты, пускай его и вызывают.

– Почему он не вызван?

– Потому что есть другие футболисты.

– Он вас пока не устраивает?

– Пока нет.

– В чем ему нужно прибавить?

– Во всeм.