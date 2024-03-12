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    • Широков спрогнозировал итоговое место «Краснодара» в таблице РПЛ

    Широков спрогнозировал итоговое место «Краснодара» в таблице РПЛ

    Роман Широков высказался о последних результатах «Краснодара» и перспективах команды в этом сезоне РПЛ.

    • Краснодарцы упустили лидерство в чемпионате России.
    • Их обогнал «Зенит».
    • Весной «Краснодар» упустил победу над «Рубином» (1:1) и проиграл «Ростову» (1:2).

    – Что происходит с «Краснодаром» – ничья и поражение в двух турах, потерянное первое место.

    – Если смотреть 60 минут матча в Ростове, то поражение по делу. А в последние полчаса, уже вдесятером, «Краснодар» неожиданно начал играть в футбол, мог счет даже сравнять. Период неудачный, но его надо пережить.

    Мне не нравится, что они ищут мозг не там, где он есть. Я имею ввиду жалобы на судейство. Когда начинается нытье, футбол отходит на второй план. Везде ищут заговор.

    Много раз говорил – они не интересны никому, тут местные разборки Москва – Питер.

    «Краснодар» свое место еще до чемпионата знает – оно четвертое. Почему они сейчас заныли, не понимаю. Если хотите что-то реально сделать, выходите и делайте. А ныть не надо.

    Вы же вроде бы голодные волки – так выходите и обыгрывайте всех. Нытье не красит команду. Она может по игре выходить и обыгрывать всех.

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    Источник: «РБ Спорт»

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