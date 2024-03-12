В «Сосьедаде» ответили, приедет ли Захарян в сборную России

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате сказал, сможет ли российский полузащитник Арсен Захарян приехать в сборную России на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем.

20-летний хавбек из-за мышечной микротравмы пропустил два последних матчах испанской команды.

«Сегодня Арсен приступит к тренировкам с командой. Поедет ли он в сборную? Давайте посмотрим, будет ли Захарян готов к пятнице. Если Арсен будет в состоянии играть, он поедет в состав сборной России», – сказал Мундуате.

В пятницу, 15 марта «Реал Сосьедад» сыграет дома с «Кадисом» в 29-м туре Примеры.