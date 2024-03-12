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    • Мостовой: «Если Жорже в прошлом был футболистом, то это уже огромный плюс, не идет ни в какое сравнение со случайным Абаскалем»

    Мостовой: «Если Жорже в прошлом был футболистом, то это уже огромный плюс, не идет ни в какое сравнение со случайным Абаскалем»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что красно-белых может возглавить португалец Артур Жорже из «Браги».

    «Своя метла метет по-своему. Пришли одни – привезли своих, потом пришли другие – привезли своих и так далее. В футболе давно процветает этот бизнес. Но я всегда буду на стороне футбольных людей. Если этот Артур Жорже в прошлом был футболистом, то это уже огромный плюс. Конечно, это не идет ни в какое сравнение со случайным Абаскалем.

    Но какая логика увольнения Абаскаля? Мы уже давно поняли, что там никакой логики нет. Какая разница вообще? Сейчас «Спартак» две игры выиграет – опять будет в тройке. Опять мы видим, что на своих людей, которые всю жизнь отдали нашему футболу и прославляли его, никто не рассчитывает.

    Такое ощущение, что те знают больше про футбол. Хотя мы в футбол играли в десять раз больше тех, кто приходит. А многие вообще не играли. Ясно, что все там по-другому построено, но так или иначе», – сказал Мостовой.

    • По данным журналиста Ивана Карпова, отставка нынешнего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля ожидается после 14 марта, когда команда проведет ответный матч 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренубргом».
    • После 20 туров «Спартак» с 31 очком занимает 6-е место в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:32
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    Комментарии (5)
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    СпорЦмен
    1710237365
    Мостовой дело говорит, а мясные, его грязью поливают. А ведь ничего не меняется, молодое поколение, всегда считает себя умнее. Будут тянуть до пердива, потом и Мостового можно позвать, терять будет уже нечего. Вот с жопой порваной ходите и так сойдет. Красавцы. :)))
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    Sedoi_Goblin
    1710237941
    А этот Жорж "Милославский" в начале 2000-х ЦСКА не тренировал? Уж больно знаком его портрет)
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    neim
    1710240188
    Опять Сашку по боку пустили ))).
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    Cleaner
    1710248205
    Жорже. Есть что то общее в этом слове со словом ПОРЖАТЬ! Вэлком ту Спартак, господин Артур ЖоРЖАТЬ!!!...)))
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    Cleaner
    1710248381
    При назначении Артура Жорже тренером Спартака, предлагаю ПЕРЕИМЕНОВАТЬ Спартак в БРАГУ! Приятное русскому языку слово. А форму с ромбиком можно оставить...)))
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