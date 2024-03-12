Мостовой: «Если Жорже в прошлом был футболистом, то это уже огромный плюс, не идет ни в какое сравнение со случайным Абаскалем»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что красно-белых может возглавить португалец Артур Жорже из «Браги».

«Своя метла метет по-своему. Пришли одни – привезли своих, потом пришли другие – привезли своих и так далее. В футболе давно процветает этот бизнес. Но я всегда буду на стороне футбольных людей. Если этот Артур Жорже в прошлом был футболистом, то это уже огромный плюс. Конечно, это не идет ни в какое сравнение со случайным Абаскалем.

Но какая логика увольнения Абаскаля? Мы уже давно поняли, что там никакой логики нет. Какая разница вообще? Сейчас «Спартак» две игры выиграет – опять будет в тройке. Опять мы видим, что на своих людей, которые всю жизнь отдали нашему футболу и прославляли его, никто не рассчитывает.

Такое ощущение, что те знают больше про футбол. Хотя мы в футбол играли в десять раз больше тех, кто приходит. А многие вообще не играли. Ясно, что все там по-другому построено, но так или иначе», – сказал Мостовой.