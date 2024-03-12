Бальбуэна сказал о двух игроках «Динамо», которые могли бы заиграть в АПЛ

Защитник и капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна сказал, что нападающие команды Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев сейчас могли бы заиграть в чемпионате Англии.
«Тюкавин и Гладышев – те россияне, если мы говорим о «Динамо», которые могли бы сейчас заиграть в АПЛ. У Гладышева отличная скорость, но ему нужно познать еще много футбольных азов. Тюкавин тоже при должном отношении к футболу смог бы заиграть в Англии», – сказал Бальбуэна.
- Парагваец ранее выступал за «Вест Хэм».
- 21-летний Тюкавин в этом сезоне провел за «Динамо» 25 матчей, забил 10 голов, отдал 6 передач.
- На счету 20-летнего Гладышева 18 матчей, 4 гола и 1 передача в составе бело-голубых в текущем сезоне.