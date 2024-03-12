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    • Бальбуэна сказал о двух игроках «Динамо», которые могли бы заиграть в АПЛ

    Бальбуэна сказал о двух игроках «Динамо», которые могли бы заиграть в АПЛ

    Защитник и капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна сказал, что нападающие команды Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев сейчас могли бы заиграть в чемпионате Англии.

    «Тюкавин и Гладышев – те россияне, если мы говорим о «Динамо», которые могли бы сейчас заиграть в АПЛ. У Гладышева отличная скорость, но ему нужно познать еще много футбольных азов. Тюкавин тоже при должном отношении к футболу смог бы заиграть в Англии», – сказал Бальбуэна.

    • Парагваец ранее выступал за «Вест Хэм».
    • 21-летний Тюкавин в этом сезоне провел за «Динамо» 25 матчей, забил 10 голов, отдал 6 передач.
    • На счету 20-летнего Гладышева 18 матчей, 4 гола и 1 передача в составе бело-голубых в текущем сезоне.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (3)
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    SLADE2019
    1710235845
    И что? В чем ценность этой информации? Ну считает так Бальбуэна, да в АПЛ их никто не зовет, даже не пытается звать.
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