Бальбуэна сказал о двух игроках «Динамо», которые могли бы заиграть в АПЛ

Защитник и капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна сказал, что нападающие команды Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев сейчас могли бы заиграть в чемпионате Англии.

«Тюкавин и Гладышев – те россияне, если мы говорим о «Динамо», которые могли бы сейчас заиграть в АПЛ. У Гладышева отличная скорость, но ему нужно познать еще много футбольных азов. Тюкавин тоже при должном отношении к футболу смог бы заиграть в Англии», – сказал Бальбуэна.