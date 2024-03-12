Рабинер поделился сведениями о возможной смене главного тренера «Спартака»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер сообщил, что при отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака», его вероятно сменит иностранец.

«Некая агентская группа (возможно, даже и не одна) предлагала кандидатуру главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича в «Спартак», но ее там пока не рассматривают – так же, как и кандидатуры Валерия Карпина и Станислава Черчесова.

До кубкового матча с «Оренбургом» вообще никаких коллективных обсуждений возможной отставки Гильермо Абаскаля не было и не будет – информацию о якобы имевшем месте совещании в клубе на эту тему обозревателю «СЭ» опровергли.

Как известно, в «Лукойле» в какой-то мере даже демонстративно стремятся принимать иные управленческие решения, чем при Леониде Федуне, поэтому там делают все, чтобы опция со спонтанной отставкой Абаскаля по ходу сезона не стала реальностью.

Шорт-лист кандидатов на должность главного тренера действительно существует, но таковой есть в любом клубе, если президент и главный тренер там – не одно лицо. В случае проигрыша «Оренбургу» на Кубок и, если все же будет принято решение об отставке, по назначению преемника Абаскаля первоочередным будет мнение нового спортивного директора Томаша Амарала. А это означает, что максимально вероятным станет назначение нового иностранца», – написал Рабинер.