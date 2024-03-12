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    • Стало известно, сколько «Ливерпуль» хочет получить за Луиса Диаса

    Стало известно, сколько «Ливерпуль» хочет получить за Луиса Диаса

    Агент колумбийского нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса Карлос Ван Стрален сообщил президенту «Барселоне» Жоану Лапорте сумму, которую «красные» потребуют за трансфер игрока в случае начала переговоров. Она составит 120-140 миллионов евро.

    Лапорта сообщил агенту, что такие траты для «блауграны» сейчас невозможны.

    Отмечается, что «Ливерпуль» готов отпустить Луиса, если получит предложение, соответствующее данной оценке.

    • 27-летний колумбиец провел в этом сезоне за клуб 38 матчей, забил 11 голов, отдал 5 передач.
    • Диас пришел в «Ливерпуль» в январе 2022 года из «Порту». По данным Transfermarkt, сделка обошлась красным в 47 миллионов евро.

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    Источник: El Heraldo

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