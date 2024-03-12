Стало известно, сколько «Ливерпуль» хочет получить за Луиса Диаса

Агент колумбийского нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса Карлос Ван Стрален сообщил президенту «Барселоне» Жоану Лапорте сумму, которую «красные» потребуют за трансфер игрока в случае начала переговоров. Она составит 120-140 миллионов евро.
Лапорта сообщил агенту, что такие траты для «блауграны» сейчас невозможны.
Отмечается, что «Ливерпуль» готов отпустить Луиса, если получит предложение, соответствующее данной оценке.
- 27-летний колумбиец провел в этом сезоне за клуб 38 матчей, забил 11 голов, отдал 5 передач.
- Диас пришел в «Ливерпуль» в январе 2022 года из «Порту». По данным Transfermarkt, сделка обошлась красным в 47 миллионов евро.