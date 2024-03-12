Медведев высказался о сумме трансфера Мостового

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сказал, что еще не думал над тем, сколько европейский клуб должен заплатить за трансфер полузащитника Андрея Мостового.
«Сколько должен заплатить европейский клуб за Мостового? Я еще не думал над этим. Он нам самим нужен. 15 миллионов будет достаточно? Что вы называете какие-то странные цифры? Больше!» – сказал Медведев.
Также он сообщил, что «Тулуза» не связывалась с ним по поводу трансфера Мостового.
«Тулуза» мне не звонила», – добавил Медведев.
- Ранее сообщалось, что Мостовой попросил своих представителей найти вариант с переходом в европейскую команду ближайшим летом.
- Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.
- Сообщалось, что к игроку ранее проявляли интерес «Тулуза» и «Гавр».