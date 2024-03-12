Медведев высказался о сумме трансфера Мостового

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сказал, что еще не думал над тем, сколько европейский клуб должен заплатить за трансфер полузащитника Андрея Мостового.

«Сколько должен заплатить европейский клуб за Мостового? Я еще не думал над этим. Он нам самим нужен. 15 миллионов будет достаточно? Что вы называете какие-то странные цифры? Больше!» – сказал Медведев.

Также он сообщил, что «Тулуза» не связывалась с ним по поводу трансфера Мостового.

«Тулуза» мне не звонила», – добавил Медведев.